Roberto Speranza, ex-ministre de la Santé italien, soupçonné de meurtre dans une enquête sur la campagne de vaccination contre la Covid

Volgens alternatieve nieuwssites en socialemediagebruikers zou de Italiaanse ex-minister van Volksgezondheid Roberto Speranza verdacht worden van moord in een onderzoek naar vaccinatiecampagne tegen covid. Daar is geen bewijs voor. Er zijn klachten ingediend tegen Speranza, maar er is geen indicatie dat het Italiaanse gerecht daarop een onderzoek zou zijn begonnen.zou ‘het Italiaanse gerecht een onderzoek voeren naar de minister van Volksgezondheid’.

Hij zou ‘moordverdachte zijn’ in een zaak die verband houdt met de vaccinatiecampagne tegen covid-1





Une véritable « épidémie » de solitude: pourquoi ce mal silencieux est devenu un problème de santéLoin d’être réservée aux seniors ou aux précaires, la solitude n’épargne plus personne. Au point de devenir un problème de santé publique .

L'importance des examens ophtalmologiques pour la santé des yeux et l'état généralUn examen ophtalmologique peut mettre en évidence des anomalies ou révéler les signes de pathalogies naissantes ou installées. Se préoccuper de la santé de ses yeux, c’est donc aussi se préoccuper de son état général.

Le patron de Solidaris s'inquiète de la santé mentale des Belges et du financement des hôpitauxJean-Pascal Labille, le patron de Solidaris, les mutualités socialistes et ancien ministre fédéral PS, était l’invité de l’émission Jeudi en Prime, sur la Une. Dans la discussion, il a été question notamment des soins de santé. Solidaris vient de publier son baromètre qui analyse le bien-être et la situation des Belges. Pour le patron des mutualités socialistes, s’inquiéter de la santé mentale des Belges et du financement des hôpitaux fera partie des défis du prochain gouvernement.

Belçikalı bilim insanları, uzun süreli covid tedavisinde ilerleme kaydettiBelçikalı iki bilim insanı, uzun süreli covid veya 'uzun covid' tedavisinin iyileştirilmesi için adımlar attı. İki bilim insanı, bir çalışmada tedavide kullanılabilecek potansiyel biyobelirteçleri veya hastalık göstergelerini kan örneklerinde belirleyebildi. Bulguları geçen hafta Madrid'deki bir kongrede sunuldu. Uzun covid hastaları, bazen koronavirüs enfeksiyonundan uzun süre sonra tekrarlayan semptomlar yaşarlar. En yaygın semptom aşırı yorgunluk veya bitkinlik olsa da baş ağrısı, hafıza ve konsantrasyon sorunları, kas ağrısı, solunum sorunları, uyku bozuklukları, anksiyete ve depresyon da görülür. Charleroi'den bir aile hekimi olan Marc Jamoulle, uzun covid ile mücadele eden birkaç hastayı pratiğinden takip etti. Hastalık hakkında daha fazla bilgi edinmek için, immünolog Johan Van Weyenbergh (KU Leuven-Rega Enstitüsü) ile birlikte bir çalışma yaptılar. Bilim insanları, bir yandan yüz kadar uzun covid hastasının kan örneklerini, diğer yandan bir kontrol grubunun kan örneklerini aldılar.

Croissance économique, inflation, salaires, consommation des ménages, santé des entreprises : que prévoit la Banque Nationale en 2024 ?La Banque Nationale de Belgique a présenté ses prévisions économiques pour 2024. En 2023, la Belgique a connu une...

Stockage et distribution des vaccins Covid : le marché accordé en 2022 était-il 'réglo' ? Le ministre Vandenbroucke a demandé un auditC’est une affaire qui, cette dernière semaine, a pris de l’ampleur autour du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke...

