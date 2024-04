River Plate démarre en force en Copa Libertadores

C'est ce qui s'appelle réussir son entrée en lice. Opposé au Deportivo Tachira, le champion sortant du Vénézuela, River Plate a parfaitement négocié son entrée en lice en Copa Libertadores en s'imposant 0-2. Une victoire qui a fait pas mal parler puisque les deux buts sont assez... spectaculaires. Sur le premier, c'est Sebastián Boselli qui est tout heureux de marquer, après s'être pris le ballon en pleine poire sur un dégagement d'un défenseur adverse.

Un drôle de but, à l'entame du money-time, qui a lancé les Argentins vers la victoire. Surtout que, quelques minutes plus tard, Nicolás Fonseca a mis fin au suspense en inscrivant l'un des buts de l'année, d'une demi-volée sensationnelle des 30 mètres. Une frappe surpuissante, qui n'a évidemment laissé aucune chance au gardien adverse, et qui a rendu fou le commentateur local. On vous propose d'écouter grâce à l'extrait juste en-dessous. C'est un réga

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



RTBFsport / 🏆 16. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Antonia Delaere naar halve finale Copa de la ReinaDe Antwerpse Belgian Cat Antonia Delaere heeft zich in Huelva geplaatst voor de halve finale van de Copa de la Reina.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Un nez trop retroussé, une face plate, des yeux proéminents ? Les chiens et chats hypertypés ne seront bientôt plus autorisés en WallonieUn nez retroussé, des yeux proéminents ou une peau très plissée, … des caractéristiques poussées à l’extrême...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Un beau récit de vie autour de la maladie d'Alzheimer et des conseilsLa plate-forme Alzheimer de la Province de Luxembourg publie un livre intitulé 'Si j'avais su', 'Histoires d'Alzheimer'. Le...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

River Cleanup gooit het roer om: ‘Beter dan afval uit het water vissen, is voorkomen dat het erin belandt’Iedere dag belandt 1,3 miljoen kilo plasticafval in de oceaan. Een groot deel daarvan stroomt via rivieren in zee. Met die simpele cijfers ligt de missie

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Les Engagés deviennent la troisième force politique francophoneLa nouvelle édition du Grand Baromètre Ipsos-Le Soir-RTL-VTM-Het Laatste Nieuws confirme la renaissance des Engagés (16,8 %), qui gagne 3 points de pourcentage par rapport au dernier sondage de décembre. Le parti de Maxime Prévot constitue désormais la troisième force politique francophone, devant le PTB (14,9 %) mais derrière le PS (21,3 %), toujours en tête bien qu’il subît un fameux recul de 2,6 points de pourcentage, et le MR (20,5 %) qui continue à grignoter (0,5 point de pourcentage) et qui ne semble pas avoir lassé les sondés par la saga de la confection de ses listes électorales.La progression des Engagés se fait donc au détriment des forces de gauche, puisqu’outre le recul du PS, ce Grand Baromètre révèle également le tassement d’Ecolo (11,9 %) qui, depuis septembre et la pollution au Pfas, a perdu 3 points de pourcentage

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Un groupe de migrants force brièvement un passage à la frontière américano-mexicaineUn « groupe important de migrants » a brièvement forcé un passage à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, selon la police aux frontières américaines, le gouverneur du Texas affirmant ensuite que les forces de l’ordre avaient « rapidement regagné le contrôle ».

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »