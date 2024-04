Rita Ora lanceert haarverzorgingslijn Typebea

De Britse actrice en zangeres Rita Ora (33) is de volgende celeb in het rijtje die komt met een beautylijn. De ster brengt onder de noemer Typebea een collectie haarproducten uit en wordt daarin bijgestaan door Australische onderneemster Anna Lahey., lanceert op 18 april haar eigen haarverzorgingslijn. Die krijgt de naam Typebea – uitgesproken als ‘Type B’ – mee en bevat voorlopig alleen een serum, een product voor glanzender haar, shampoo en conditioner.

Het doel van elk middeltje is gericht op het herstellen en beter laten groeien van beschadigd haar. In september komen er nieuwe producten bij, en begin 2025 zijn er plannen om het gamma verder uit te breiden. Onze redactrice test drie Tiktok-haartools: “In drie halen is mijn haar zo glad als dat van Victoria Beckham in de 90s” Ora voelde naar eigen zeggen de nood om haarproducten op de markt te brengen omdat ze vaak optreedt en van haarstijl verander

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



gva / 🏆 12. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Rita Ora brengt collectie haarproducten op de marktDe Britse actrice en zangeres Rita Ora (33) is de volgende celeb in het rijtje die komt met een beautylijn. De ster brengt onder de noemer Typebea een collectie haarproducten uit en wordt daarin bijgestaan door Australische onderneemster Anna Lahey.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Man opgepakt nadat Britse realityster dodelijke val maaktEen veertiger werd donderdag opgepakt in verband met de dood van de Britse realityster George Gilbey. De man viel tijdens het werk vanop grote hoogte en overleed ter plekke.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Man opgepakt nadat Britse realityster dodelijke val maaktEen veertiger werd donderdag opgepakt in verband met de dood van de Britse realityster George Gilbey. De man viel tijdens het werk vanop grote hoogte en overleed ter plekke.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Britse regering zal nieuwe nucleaire investeringen aankondigenDe Britse premier Rishi Sunak zal maandag nieuwe openbare en private investeringen aankondigen, zowel in civiele nucleaire toepassingen als in militaire toepassingen. Dat laat Downing Street zondag weten.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Neef Britse koning: “Charles is gefrustreerd over tempo van herstel”Peter Philips, een neef van koning Charles, zegt dat de Britse vorst “gefrustreerd” is over het tempo van zijn herstel van kanker. Philips is het eerste lid van de Britse koninklijke familie dat zich in detail heeft uitgelaten over de ziekte van de koning.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Britse regering zal nieuwe nucleaire investeringen aankondigenDe Britse premier Rishi Sunak zal maandag nieuwe openbare en private investeringen aankondigen, zowel in civiele nucleaire toepassingen als in militaire toepassingen. Dat laat Downing Street zondag weten.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »