Rijkste vrouw van Australië breidt invloed op lithiummarkt uit

Gina Rinehart, de rijkste vrouw van Australië, maakte vrijdag bekend dat haar bedrijf Hancock Prospecting 18 procent van de aandelen in het Australische mijnbouwbedrijf Azure in handen heeft. Azure staat op het punt te worden overgenomen door een Chileense mijnbouwgigant. Met een minderheidsbelang van bijna 20 procent kan Rinehart het Chileense bod aanvechten.

Eerder deze maand lukte dat ook al bij de geplande overname van de Australische lithiumproducent Liontown, waarin het bedrijf van Rinehart een blokkerend minderheidsbelang van 19,9 procent had opgebouwd. De Amerikaanse overnamekandidaat Albemarle trok zijn miljardenbod daarna terug vanwege de ‘gerezen complicaties’.

Grondstoffen voor de vervaardiging van batterijen zoals lithium, kobalt en nikkel zijn de afgelopen jaren snel duurder geworden, omdat ze een cruciale rol spelen in de energietransitie. De waarde van lithiumbedrijven in Australië, samen met Chili de grootste lithiumproducent ter wereld, is daardoor enorm gestegen. headtopics.com

Rinehart maakte fortuin met de handel in steenkool en ijzererts, waaraan ze de bijnaam ‘Australische Iron Lady’ te danken heeft. Haar vermogen wordt geschat op bijna 25 miljard euro. Ze is niet onomstreden. Rinehart staat bekend als klimaatscepticus, is een trouwe supporter van Donald Trump en wordt gevreesd vanwege haar meedogenloze onderhandelingsmethoden. Bouwde ze haar fortuin deels op dankzij het vervuilende steenkool, dan wil ze dat nu verder uitbreiden door op de trein van de groene technologie te springen.

