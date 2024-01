Rexit! - Clash tussen koning Leopold III en minister Paul-Henri Spaak

In het fascinerende theaterstuk Rexit! clashen koning Leopold III en minister Paul-Henri Spaak. Walter Pauli reconstrueert de beginjaren van die fatale breuk.heet, is helemaal Vincent Stuer. Als medewerker van de Europese liberale fractie was Stuer een bevoorrecht waarnemer van de Brexit.

Dat de Britten ervoor kozen om de Europese Unie te verlaten ademde een duffe nostalgie naar een vervlogen verleden, en vooral een hopeloos verstarde omgang met een wereld die op weg is naar weer een andere toekomst.een koning die door van mei 1940 tot in de zomer van 1950 halsstarrig vast te houden aan ‘zijn principes’ zijn eigen kroon verloor. Hij kon zich niet aanpassen aan zijn land in verandering. Stuer zet Leopold III tegenover zijn grote antagonist, de behendige Paul-Henri Spaak (gespeeld door Bruno Vanden Broecke). Stuer herinnert er graag aan dat Spaak handelde naar het gezegde van Jean Jaurès:(‘Door in de richting van de zee te vloeien blijft de stroom trouw aan zijn bron’





Knack » / 🏆 5. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Jeudi en Prime : Paul Magnette veut défendre le travail et éviter de gouverner avec les LibérauxPaul Magnette, le Président du PS, était l’invité de l’émission Jeudi en Prime, sur la Une. A quelques mois des...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

La CAN : entre outsider et favori pour le Congo selon Paul-José MpokuL’ancien joueur du Standard de Liège et de la RD Congo, Paul-José Mpoku, évoque les chances du Congo à la 34e Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui débutera en Côte d’Ivoire dans une semaine.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Justitiespecialist Paul Ponsaers: ‘Natuurlijk heeft Dries Van Langenhove geen punt’Justitiespecialist Paul Ponsaers (72), emeritus hoogleraar criminologie aan de Universiteit Gent, kijkt met grote ogen naar het proces tegen Schild & Vrienden in Gent. ‘Als Dries Van Langenhove zijn zaak niet graag inhoudelijk behandeld ziet, dan moet hij maar in Ecuador of een ander land gaan wonen.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Paul Buysse, the Belgian who sold the RollsOp een zucht van zijn tienjarige pensionering is graaf Paul Buysse (78) overleden. De flamboyante captain of industry zette eerst het Britse Vickers en vervolgens het Belgische Bekaert op de kaart. Buysse was kind aan huis in het koninklijk paleis en close met oud-regeringsleiders als Blair en Mugabe.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

La guerre des talents en 2024Le concept de la 'guerre des talents' est toujours d'actualité en 2024 selon Jean-Paul Erhard, Managing Partner de PeopleSphere.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Le président du PS affirme que l'augmentation des salaires bénéficie au Trésor public et à la sécurité socialeLe président du Parti Socialiste (PS), Paul Magnette, a déclaré dans une émission de la VRT Terzake que chaque fois que l’on augmente les salaires de 2%, le Trésor public et la sécurité sociale gagnent deux milliards d’euros et plus. Cependant, une telle augmentation des salaires augmente aussi les dépenses de l’État, notamment en matière de pensions et d’allocations, ce que le président socialiste n’a pas mentionné.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »