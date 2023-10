Revue de presse : les Européens appellent à 'des couloirs et des pauses humanitaires' à Gaza

"Effacé de la carte" titre le Standaard, qui met en avant ces images prises par un satellite américain de la ville de Beit Hanoun, au nord de Gaza, avant et après les bombardements d’Israel. Le vert et le blanc des habitations et de la végétation ont été remplacés par le gris de la poussière et des décombres. L’armée israélienne parle de 7000 frappes depuis le début du conflit le 7 octobre.

"faisait jusqu’ici consensus au sein de l’Union" comme l’explique Le Soir, les positions pro-russe des premiers ministres hongrois et slovaque menacent l’unité dans ce dossier. Après un appel en visioconférence avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky jeudi soir, une autre discussion aura lieu aujourd’hui, avec comme objectif, explique l’Echo, de réaffirmer le soutien inconditionnel de l’Union européenne à l’Ukraine.

105.485 déchéances du droit de conduire selon la justice. Ces formations obligatoires devraient voir le jour en 2024.

