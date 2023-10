Reveil zorgt voor warme gloed op kerkhof Zanddijk

Op 1 november doorbreekt Reveil rond zonsondergang de stilte op begraafplaatsen van ondertussen al meer dan honderd Vlaamse steden en gemeenten. Dessel sprong al in 2016 mee op de kar en organiseert Reveil afwisselend op het kerkhof van Dessel-Centrum, Witgoor en Zanddijk op de Heide. In 2020 en 2021 gooide corona roet in het eten. Vorig jaar werd de draad terug opgenomen en ook in 2023 heeft de cultuurraad, met ondersteuning van de VVV, een programma uitgewerkt.

Voor de zesde editie van Reveil in Dessel strijkt men tussen 17u en 18u neer op het kerkhof van Zanddijk aan Boshoek. De Heemkundige Kring schreef drie verhalen over mensen die goed gekend waren in Dessel en begraven liggen op het kerkhof van Zanddijk. De gedichten zijn gekozen door Ferm en een gelegeheidskwartet met koperblazers van Fanfare De Eendracht brengt de muziek. Sfeervolle verlichting geeft het geheel bovendien een ingetogen cachet.

Wandelvoetbalclub OldStars zoekt nieuwe leden: “Pure ontspanning, maar toch goed voor lichaam en geest” Wandelvoetbal is een relatief onbekende sport in de Kempen, maar daar wil Witgoor Sport verandering in brengen. Een tiental vijftigplussers verenigde zich in Wandelvoetbalclub OldStars en zij …Lastige wedstrijd eindigt in zege voor Witgoor tegen FC Eksel headtopics.com

De wedstrijd tussen FC Eksel en Witgoor ging alle kanten op. De thuisploeg FC Eksel had tot de rust een voorsprong van 1-0 maar na de pauze boog Witgoor een achterstand om in een 1-2 overwinning.Zullen de laatsten dra de eersten zijn? Dat vragen ze zich dezer dagen ongetwijfeld af bij Dessel Sport, Lyra-Lierse en City Pirates. Want ondanks degelijk voetbal staan de drie ploegen vrij …

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Robert Eshun (48) is overleden. De naam van de Ghanees doet in de Kempen allicht wel een belletje rinkelen. Eshun was een voormalige aanvaller van onder meer Lommel, Turnhout, Tielen en Dessel …OVERZICHT. headtopics.com

Kontich neemt op Allerheiligen deel aan ReveilOp de begraafplaats in Kontich aan de Duffelsesteenweg wordt op 1 november voor de eerste maal een Reveil-troostconcert georganiseerd. Het is een moment van samenzijn in muziek, herinneren, gedenken en troost vinden. Lire la suite ⮕

Dessel Sport wint cruciaal duel tegen Tienen: “Veel meer ingezet op mentaliteit en grinta”In de kelder van het klassement schudde Dessel Sport de rode lantaarn van zich af door in het eigen Armand Melisstadion concurrent KVK Tienen weg te zetten. De Desselaars klommen op voorsprong maar slikten te snel en te makkelijk de gelijkmaker. Lire la suite ⮕

Dessel Sport, Lyra-Lierse en City Pirates moeten het tij keren: “Tijd voor de kentering”Zullen de laatsten dra de eersten zijn? Dat vragen ze zich dezer dagen ongetwijfeld af bij Dessel Sport, Lyra-Lierse en City Pirates. Want ondanks degelijk voetbal staan de drie ploegen vrij onverwacht op een voorlaatste of laatste plek in hun reeks. We legden ons oor te luisteren bij de drie coaches. Lire la suite ⮕

Dessel Sport maakt het verschil in de tweede helft tegen KVK TienenDessel Sport won de thuiswedstrijd tegen KVK Tienen zaterdag. Het duel eindigde op 2-1. Lire la suite ⮕

Louise zorgt voor vijfde vrouwelijke viergeslachtMet de geboorte van Louise Teulinghx heeft de grote familie uit Herselt, die ontsproot uit stamouders René Vermeulen en Maria Peetermans, nu al haar vijfde vrouwelijke viergeslacht. Louises babyborrel vormde de ideale gelegenheid voor een familieportret. Lire la suite ⮕

Indrukwekkende erehaag zorgt voor pakkend afscheid van Tuur (16): “Je zal ons voor altijd rugdekking geven”In een tot de nok gevulde Sint-Petruskerk en sporthal van het Sint-Jorisinstituut in Bazel werd zaterdagochtend afscheid genomen van Tuur Ceulemans. De zestienjarige jongeman overleed vorige week donderdag aan de gevolgen van een bacteriële hersenvliesontsteking. Lire la suite ⮕