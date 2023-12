Réunion du gouvernement fédéral pour la dernière de l'année

Les principaux ministres du gouvernement fédéral se sont réunis vendredi en kern pour la dernière de l’année. La réunion, qui a débuté à 08h30, s’est terminée vers 19h00. Après plus de 10 heures de discussions, quelque 70 à 80% des points à l’ordre du jour ont pu être validés, notamment un indice de réparabilité des biens de consommations, un plan d’investissement dans l’hydrogène ou encore la mise en place d’une table ronde contre l’antisémitisme.

Un mécanisme interfédéral de lutte contre l’antisémitisme Sur proposition de la secrétaire d’État à l’Égalité des chances Marie-Colline Leroy, le Conseil des ministres a marqué son accord vendredi sur l’interfédéralisation du mécanisme de coordination de la lutte contre l’antisémitisme, annonce-t-elle dans un communiqué. Ce mécanisme de coordination assure à l’échelon fédéral la coordination de la lutte contre l’antisémitisme au sens large du terme. Une note exposant la structure et la méthode de travail proposées pour le mécanisme de coordination a été présentée aux différents gouvernement





Les alliances occultes entre le capitalisme financier et les organisations mafieusesLes mafieux se sont introduits dans les cercles de pouvoir avec un but bien précis: dissimuler leur argent. La criminalité organisée en col blanc a imposé sa griffe dans le monde des affaires et de la finance internationale. Une série documentaire révèle les alliances occultes entre le capitalisme financier et les organisations mafieuses.

Les technologies numériques et la surveillance dans les couplesLes technologies numériques confrontent les couples à des outils précis de surveillance et de contrôle. La frontière avec la violence est ténue.

Les détails qui font la différence pour les athlètes belgesAu Comité olympique et interfédéral belge (COIB), on met tout en œuvre pour maximiser les chances des athlètes belges en les mettant dans les meilleures conditions. Pendant un stage à Belek, en Turquie, 154 personnes ont accompagné les 76 athlètes présents pour préparer les Jeux olympiques de l'été prochain. Parmi ces personnes, nous avons rencontré Johan Bellemans, le médecin du Team Belgium, qui joue un rôle crucial dans la prévention des blessures.

Les obligations sont plus attractives que les actions selon Charlotte de MontpellierCharlotte de Montpellier, macroéconomiste chez ING, livre ses conseils pour déjouer les pièges de la diversification et affirme que les obligations sont plus attractives que les actions.

Les pays réunis à la COP28 mettent les projecteurs sur le monde énergétique de demainLes pays réunis à la COP28 à Dubaï mettent les projecteurs sur le monde énergétique de demain, parallèlement à de laborieuses négociations sur les moyens de parvenir à un monde sans énergies fossiles d’ici quelques décennies.

Les effets du crack sur les consommateursLe crack a des effets «brutaux» sur les consommateurs. Sa prise répétée «désensibilise» rapidement les voies naturelles de la récompense du système nerveux. Il attire l’attention sur les effets du crack. Notamment la «concurrence» particulièrement inégale entre les sensations générées par la substance et les plaisirs «ordinaires» du quotidien, jusqu’à ce que la drogue devienne la seule priorité dans la vie des consommateurs.

