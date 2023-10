Retrouvailles entre l’Inter et Romelu Lukaku : il ne devrait finalement pas y avoir les 30.000 sifflets dans

Romelu Lukaku est prévenu, le buteur belge de l’AS Roma doit s’attendre à vivre véritable enfer ce dimanche sur la pelouse du stade Giuseppe Meazza. Un accueil bouillant promis depuis de nombreuses semaines par les tifosi intéristes qui se fera finalement sans la bronca incessante des 30.000 sifflets distribués aux supporters.

En effet, la Curva Nord, l’un des groupes de supporters du club milanais, annonce ce vendredi que ces 30.000 sifflets seront interdits pour le match face aux Romains. « Encore un abus, la loi n’est pas la même pour tout le monde », peut-on lire sur le compte Instagram du groupe.

