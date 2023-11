Retour tactique sur la victoire de la Belgique contre les Azéris pour conclure les qualifications pour l’EURO 2024 (5-0). Une pelouse qui dégouline. Un hymne adverse qui sonne faux et des tribunes qui sonnent creux. Tout, dans les images d’avant-match, donne à la Belgique des airs de foutoir chaotique. Quelques minutes plus tard, pourtant, tout semble être prévu.

Comme si la cacophonie nationale n’était qu’un leurre, donnant l’impression d’un Diable qui cherche son chemin avant le coup d’envoi pour mieux enfoncer l’accélérateur dès le premier coup de sifflet. La Belgique de Domenico Tedesco récrit la fable du lièvre et de la tortue. Parce que contrairement à la version de La Fontaine, après son départ en trombe, le sprinteur aux longues oreilles ne flâne jamais en chemin. Il ne faut que quelques instants pour déchiffrer l’itinéraire choisi par les Belges et leur sélectionneur, décidément capable d’adapter ses chemins vers le but en fonction des pièces à sa disposition autant que de celles de son adversair





LeVif » / 🏆 4. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Autriche-Belgique: le Diable, l’embouteillage et l’autoroute (analyse)Retour tactique sur la victoire laborieuse du Diable en Autriche, synonyme de qualification pour l’EURO (2-3).

La source: LeVif - 🏆 4. / 67,34 Lire la suite »

Le retour du loup en Belgique : une histoire pleine de rebondissementsLa Présidente de la Commission européenne a déclaré récemment que le loup présentait un 'réel danger pour le...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 70,84 Lire la suite »

Athlétisme : les championnats de Belgique de retour au stade Roi Baudouin en 2024Après deux éditions organisées à Gand et Bruges, le « national » reviendra « à la maison » en 2024. Il aura lieu les 29 et 30 juin à Bruxelles, un mois avant les JO de Paris.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 73,92 Lire la suite »

Attentat manqué à Kleine Brogel: la Belgique refuse de demander le retour de Nizar TrabelsiLes Affaires étrangères belges confirment qu’elles ne vont pas demander le retour en Belgique de Nizar Trabelsi, ancien djihadiste tunisien expulsé de Belgique vers les Etats-Unis, où il a été acquitté, rapporte Le Soir lundi.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 73,92 Lire la suite »

Météo en Belgique : retour d'un peu de pluie ce jeudiComme prévu le ciel s’est bien chargé de nuages cette nuit et l’on retrouve déjà de faibles pluies sur une moitié...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 70,84 Lire la suite »

Autriche/Belgique: le retour en grâce de Romelu Lukaku chez les Diables RougesLes Diables Rouges pourraient déjà se qualifier ce vendredi pour l’Euro 2024. Et ils compteront sur leur buteur star, qui a retrouvé le chemin des filets.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 73,92 Lire la suite »