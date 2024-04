Restauranthoudster Cathy Dubois vermoord aangetroffen in de Schelde

📆 02-04-24 16:33:00

📰 Nieuwsblad_be ⏱ Reading Time:

8 sec. here

12 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 42%

Publisher: 50%

Criminalité Nouvelles

Restauranthoudster Cathy Dubois (47) die dood werd aangetroffen in de Schelde blijkt vermoord. “Ze is bewusteloos geslagen en levend in de Schelde geworpen waar ze verdronken is”, klinkt het bij de troosteloze familie die het autopsieverslag vernam. De politie moet nu de dader te proberen vatten. Bart (59) sterft nadat echtgenote hem per ongeluk aanrijdt: “Hij zei: als ik 60 word, word ik 110

Restauranthoudster, Cathy Dubois, Vermoord, Schelde, Autopsieverslag, Politie, Dader, Bart, Echtgenote, Aanrijding