Réorganisation chez Xeikon, 53 emplois menacés en Belgique

La direction de l’entreprise de graphisme Xeikon, qui est implantée à Lierre (province d’Anvers), a annoncé vendredi lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire un plan de réorganisation. 85 emplois sont menacés, dont 53 en Belgique, a indiqué Xeikon dans un communiqué.

L’entreprise justifie son plan par 'une baisse des ventes, un changement dans les comportements de consommation, la hausse des prix de l’énergie et des salaires élevés'. Il s’agit d’assurer l’avenir de la société. La loi Renault, qui régit les licenciements collectifs en Belgique, a été activée. Xeikon est implantée à Lierre et emploie plus de 400 personnes dans le monde.

Grafisch bedrijf Xeikon uit Lier wil reorganiseren: 85 banen bedreigdDe directie van het grafisch bedrijf Xeikon uit Lier heeft tijdens een bijzondere ondernemingsraad de intentie tot reorganisatie aangekondigd. De jobs van 85 medewerkers zijn bedreigd, van wie 53 in België. Dat heeft Xeikon vrijdag bekendgemaakt. Het bedrijf telt wereldwijd meer dan 400 werknemers. Lire la suite ⮕

