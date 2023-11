Renners reageren op uitstel EK veldrijden

Renners uit onze provincie reageren op uitstel EK veldrijden: “Alle begrip dat organisatie het zekere voor het onzekere nam”In Nederland gaat clubliefde en -haat wel héél ver: PSV-fan zet tattoo van rangschikking met Ajax op laatste plaats (mét spelfout)VIDEO. De grote Jérémy Doku-show: Rode Duivel rolt Bournemouth in zijn eentje op met doelpunt en vier (!) assists Bjorn (35) moet na dood van moeder meer dan 100.

NIEUWSBLAD_BE: Geen EK veldrijden voor vrouwen op zaterdag: alle wedstrijden worden door stormweer verschoven naar zondagHet stormweer heeft dan toch gevolgen voor het EK veldrijden in Pontchâteau. De organisatie laat weten dat er zaterdag geen wedstrijden georganiseerd kunnen worden en dat alle categorieën op zondag hun kampioenschap rijden.

Het stormweer heeft dan toch gevolgen voor het EK veldrijden in Pontchâteau. De organisatie laat weten dat er zaterdag geen wedstrijden georganiseerd kunnen worden en dat alle categorieën op zondag hun kampioenschap rijden.

GVA: Belgisch team kaapt bronzen medaille weg op EK veldrijden, Frankrijk zegeviert in mixed relayHet Franse team heeft in eigen land de eerste medaille veroverd op het EK veldrijden in Pontchâteau. In de mixed relay-discipline haalden de Fransen het voor Groot-Brittannië. Ons land kaapte een bronzen medaille weg.

DESTANDAARD: EK veldrijden in de ban van het stormweerEli Iserbyt, Thibau Nys en Lars van der Haar bij de mannen, Fem van Empel bij de vrouwen: dat zijn de favorieten voor het EK veldrijden zondag.

GVA: Belgische crossers na wissel van vervoer veilig aangekomen in hotel voor EK: “Tot Parijs zaten we in heftig weEen deel van de Belgische delegatie voor het EK veldrijden is donderdagnamiddag zonder kleerscheuren aangekomen in het rennershotel in Saint-Nazaire, nabij Pontchâteau.

Een deel van de Belgische delegatie voor het EK veldrijden is donderdagnamiddag zonder kleerscheuren aangekomen in het rennershotel in Saint-Nazaire, nabij Pontchâteau.

