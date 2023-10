RENÉ KIJKT MEE. “Club Brugge brengt niet het voetbal dat het wil uitstralen”

Hans Vanaken bezorgt Club Brugge op de valreep nog drie gouden punten in (te) matige topper, derde nederlaag op rij voor Antwerp

Nu het einde van Nina Derwaels carrière wenkt, kijkt de Gymfederatie verder dan ParijsNina Derwael heeft altijd haar lot aan Marjorie Heuls en Yves Kieffer verbonden. In 2021 creëerde ze nog een vangnet voor het Franse duo, maar met het einde van haar carrière in zicht lijkt dat te zijn weggevallen. Lire la suite ⮕

Beerschot laat leidersplaats liggen tegen Dender, maar kijkt ook hoopvol vooruit: “Waarom zouden wij het ClubRyan Sanusi (31) speelde zondag zijn honderdste match voor Beerschot. De aanvoerder baalde na de 0-1 nederlaag tegen Dender, maar dat gevoel maakte snel plaats voor trots en optimisme. “Ik denk nog lang niet aan stoppen. Op naar de tweehonderd.” Lire la suite ⮕

Bas Dost (ex-Club Brugge) zakt in elkaar tijdens wedstrijdVoormalig Club Brugge-aanvaller Bas Dost is zondagavond in het slot van de competitiewedstrijd tussen AZ en NEC, op de tiende speeldag in de Nederlandse Eredivisie, op het veld in elkaar gezakt. Lire la suite ⮕

Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding in buurt van stadion voor match tegen AntwerpEen 61-jarige man uit Varsenare is zondagnamiddag overleden toen hij in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries op de fiets werd aangereden. Het slachtoffer was naar alle waarschijnlijkheid op weg naar het Jan Breydelstadion, waar om 13.30 de match van Club Brugge tegen Antwerp van start ging. Lire la suite ⮕

“Club Brugge en Antwerp hebben vooral een spitsenprobleem”: Jan Ceulemans, Patrick Goots en Walter Meeuws overHet decor: de orangerie van Hotel Geerts in Westerlo. De gasten: Walter Meeuws (72), Jan Ceulemans (66) en Patrick Goots (57). Een lading Kempense voetbalwijsheid aan tafel, maar vooral ex-Club Brugge (Ceulemans), ex-Antwerp (Goots) en ex-Antwerp én ex-Club Brugge (Meeuws) die gepassioneerd over ‘hun’ clubs en hun problemen praten. Lire la suite ⮕

Club Brugge knokt zich op wilskracht voorbij AntwerpIn de topper van speeldag 12 tussen Club Brugge en Antwerp hebben de Bruggelingen aan het langste eind getrokken (2-1). In de slotminuut zorgde kapitein Hans Vanaken voor de eerste zege in zes competitiematchen voor blauw-zwart. Antwerp blijft achter met 6 op 18. Lire la suite ⮕