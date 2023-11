Rencontre de NBA entre Philadelphia 76ers et Phoenix Suns

Ce samedi, sous le coup de 18 heures, suivez la rencontre de NBA opposant Philadelphia 76ers et Phoenix Suns. Un déplacement de Kevin Durant chez Joël Embiid qui sera important après la défaite jeudi face aux Spurs. Cinq matches et seulement deux victoires pour les Suns qui sont pourtant l’une des équipes favorites au titre en fin de saison. Pour cette sixième sortie, l’adversaire sera de taille puisque Kevin Durant devra se farcir le MVP de la saison passée, Joël Embiid.

D’autant que Philadelphie, c’est trois victoires en quatre rencontres. Le départ de James Harden est-il déjà digéré ? Réponse en fin de soirée

