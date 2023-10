Regionale jobbeurs in GC De Melkerij: “Aantal openstaande vacatures is groot én divers”

Werkzoekenden kunnen op 7 november terecht op de regionale jobbeurs in GC De Melkerij in Zemst. Die wordt georganiseerd door de interlokale vereniging van de vijf gemeenten Zemst, Steenokkerzeel, …

VC Bertem-Leefdaal klopte voormalig leider Euro 90 Kraainem met het kleinste verschil. Een enorm gemotiveerd Rotselaar haalde met 1-5 uit op Olympia Wijgmaal, dat buiten het begin van de partij … Daags na zijn zege in Ruddervoorde won Arthur Van Den Boer opnieuw. Dit keer in het Limburgse Maasmechelen. Ploegmaat en trainingspartner Lander Artoos heeft vertrouwen in een goede afloop op het …

Het Rubenskasteel in Elewijt (Zemst) wordt een bruisende plek met een belevingspark en -centrum gewijd aan Rubens, meeting- en congresfaciliteiten, een brasserie, een gastenverblijf en … Arthur Van Den Boer en Giel Lejeune behaalden in het West-Vlaamse Ruddervoorde de overwinning. Bas Vanden Eynde moest tevreden zijn met een tweede plaats.Een jonge man die door de politie was gearresteerd na een vechtpartij in de nacht van zaterdag op zondag in Elewijt, is met de handboeien rond zijn polsen toch kunnen ontsnappen. Hij was een tijdje …Politiezone KASTZE lanceert vanaf 1 november haar jaarlijkse DARK-campagne. headtopics.com

De politie van de zone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) heeft in Eppegem twee inbrekers gevat die waren binnengedrongen in een leegstaande woning en er ook de nacht dachten door te brengen.Een 28-jarige man uit Vilvoorde is woensdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 130 uur en een geldboete van 800 euro omdat hij zijn werkgever voor 33.

Tine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: “Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben”Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw in Antwerpen, daders laten boodschap achter headtopics.com

Verstappen evenaart aantal zeges Alain Prost met overwinning in GP MexicoMax Verstappen heeft zondagavond op het Autódromo Hermanos Rodríguez de GP van Mexico op zijn naam geschreven. De Nederlandse wereldkampioen ging bij de start voorbij de twee Ferrari’s en finishte voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Sergio Pérez moest voor eigen publiek al na één rondje opgeven na een crash in de eerste bocht. Lire la suite ⮕

Minister Demir ziet bruisende toekomst voor kasteel waar grootmeester ooit woonde en werkte: “Vanaf 2030 wordtHet Rubenskasteel in Elewijt (Zemst) wordt een bruisende plek met een belevingspark en -centrum gewijd aan Rubens, meeting- en congresfaciliteiten, een brasserie, een gastenverblijf en vergaderruimtes voor lokale verenigingen en ondernemingen. Lire la suite ⮕

– Régionale 2A Dames : Basket | Enfin le premier succès de Templeuve en R2 Dames! (+ vidéos)Les Templeuvoises ont gagné leur premier succès en R2. La défense de zone à la reprise a été fatale à Quaregnon, qui n’a inscrit que cinq paniers de plein jeu en seconde mi-temps. Lire la suite ⮕

Régionale 2 dames : Basket | Le BC Féminin Quaregnon à l’heure de la faillite collective à Templeuve:Templeuve tient son premier succès en R2. La défense de zone à la reprise a été fatale aux joueuses du BCQuaregnon, qui n’ont mis que cinq paniers de plein jeu en seconde mi-temps. Lire la suite ⮕

Minister Verlinden: “Als burgemeester De Wever zegt dat er niets gedaan is voor Antwerpen, is hij een aantal zIn Wakker op Zondag op ATV zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) niet akkoord te gaan met de mening dat Antwerpen stiefmoederlijk behandeld wordt in de strijd tegen terrorisme en drugscriminaliteit. Lire la suite ⮕

Dropzones obligatoires à Etterbeek à partir du 6 novembre : « Les utilisateurs continueront à payer tant quEtterbeek anticipe un petit peu sur l’obligation régionale. Dès le 6 novembre, trottinettes et vélos partagés devront être parqués dans une dropzone. La commune lance une phase test. Lire la suite ⮕