– Régionale 2A Dames : Basket | Enfin le premier succès de Templeuve en R2 Dames! (+ vidéos)

P1 Dames : Basket (P1 Dames) | Soignies reprend des couleurs contre Marcinelle: «Toutes les joueusesUne semaine après avoir battu Dottignies, la JS Soignies a récidivé face à Marcinelle. Deux joueuses manquaient encore à l’appel, mais cela n’a pas empêché les joueuses de Florence Loiseau de dominer les débats de A à Z. Lire la suite ⮕

R1 dames : Les dames de Huy veulent préserver leur brevet d'invincibilité en R1: «On doit rester surAlors que la majorité des équipes est au repos, les dames de l'Union Huy Basket reçoivent Pepinster ce samedi à 18h. Elles veulent rester invaincues. Présentation avec le coach Mike De Keyser. Lire la suite ⮕

D1 dames | Laurent François dans le grand bain à Charleroi EP Ladies : «Le défiLe désormais ancien coach de Braine B fera ses grands débuts officiels avec les Carolorégiennes ce dimanche à Malines (15h15). Lire la suite ⮕

Ruben Verheyden au rendez-vous à Roulers, Lotte Scheldeman l'emporte chez les damesRuben Verheyden a assumé son statut de favori, dimanche, dans le cross court de la CrossCup de Roulers qu'il a contrôlé depuis la tête de la course. Favorite chez les dames, Mariska Parewyck a perdu connaissance alors qu'elle était en tête et Lotte Scheldeman a finalement remporté la course. Lire la suite ⮕

Tony Niro, le coach d’Aubel, retrouve (enfin) un groupe complet avant FlémalleAubel s’attend à un match compliqué à la maison contre Flémalle. Lire la suite ⮕

Couvin-Mariembourg, avec un transfert enfin disponible, doit se remobiliser pour la réception de ManageMalengo Mvibululu est enfin en ordre adminsitratif et peut jouer avec les Fagnards. Lire la suite ⮕