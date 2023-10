Regi herenigd met Linda? Vanavond kan het gebeuren in het Sportpaleis

Wie verknocht is aan dancehits als ‘Walk on water’, ‘In my eyes’ of ‘Land of the living’, rept zich vanavond beter naar het Antwerpse Sportpaleis. Officieel staat Regi daar op het podium. Maar zowat iedereen gaat ervan uit dat er meer staat te gebeuren. Naar alle waarschijnlijkheid zal Linda Mertens er aan zijn zijde verschijnen. En daarmee zou de hitmachine Milk Inc. voor het eerst in vele jaren weer op de planken staan.

Voor Mertens (45) zal het aanvoelen als een flashback naar dertien jaar eerder. Toen stond Milk Inc. in de Antwerpse zaal met Milk Inc. Eclipse, de naam van de vijfde concertreeks van het duo in het Sportpaleis. Het waren de hoogdagen van de band: tussen 2006 en 2010 verkochten ze meermaals hele Sportpaleizen uit. Het waren reusachtige dansfeesten: een hyperactieve Regi op synthesizers en gitaar, met naast hem Mertens, die met haar loepzuivere zangstem vrolijk verbinding zocht met het publiek.

De vrolijkheid van de topdagen maakte echter plaats voor verdriet. In 2017 verloor Mertens haar dochtertje Lio. Het meisje, amper 2,5 jaar, overleed aan een zeldzame kanker. Milk Inc. stond toen al op pauze, sinds Mertens’ zwangerschap in 2014. Het drama maakte die pauze definitief. De zangeres keerde niet meer terug. En zonder haar wilde Regi(nald) Penxten ook niet met Milk Inc. verder. Hij deed het voortaan solo. Wel gaf hij steeds aan dat de deur voor Mertens altijd zou openstaan. headtopics.com

De hoop op een hereniging van het danceduo werd aangevuurd door kleinschalige optredens die Mertens sinds eind vorig jaar heeft gegeven in Engeland, Noord-Ierland en Spanje. Ook in het buitenland scoorde Milk Inc. destijds grote successen. Maar daar optreden is nog een stap verwijderd van de Belgische spotlights, die hier fel op de zangeres zouden schijnen.

Als Mertens straks op het podium verschijnt, is de vraag ook wat dat betekent voor Milk Inc. De show in het Sportpaleis heet Regi: the return, een naam die wel degelijk aan een comeback doet denken. Maar Regi zal er ook geflankeerd worden door andere gastzangers en -zangeressen. De laatste jaren werkte hij samen met vele stemmen, van Jaap Reesema (alias Jake Reese) tot Camille Dhont. Het is dus niet duidelijk of Mertens’ komst betekent dat Milk Inc. headtopics.com

