Regi-fans in het Sportpaleis verwachten maar één ding vanavond: “Als Linda er is, ga ik toch een traantje late

n”SK Beveren en T1 Wim De Decker gaan op zoek naar bevestiging: “Alles ging deze week vlotter door die zege”Hoe Kim (28) Turkse rechter overtuigde om haar na anderhalve maand na ‘stenendiefstal’ naar huis te laten gaan

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie Antwerpen

Marianne Verhaert, de nieuwe first lady van Open Vld in provincie Antwerpen: “Mijn mama noemde mij ‘Jeanneke’. Ze bedoelde Jeanne d’Arc”Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?” headtopics.com

Lire la suite:

gva »

Regi herenigd met Linda? Vanavond kan het gebeuren in het SportpaleisStaat Regi vanavond samen met Linda Mertens in het Sportpaleis? Het heeft er alle schijn van. Voor de populaire zangeres van Milk Inc. zou het een terugkeer door de grote poort zijn. Lire la suite ⮕

Xavier Taveirne stopt als nieuwsanker en volgt Sven Pichal op als consumentenman op Radio2Xavier Taveirne stopt eind dit jaar als VRT NWS Journaal-anker en gaat zich toeleggen op de consumentenzaken. Vanaf januari 2024 zal hij een nieuwe consumentenprogramma presenteren op Radio2, dat ‘De Inspecteur’ opvolgt. Lire la suite ⮕

Metejoor vult straks twee keer Sportpaleis: “Mijn emoties op het podium zijn oprecht”“Angst om op treden is er niet meer, ik ben zelfzekerder geworden. Al krijg ik hier toch zweethandjes van”, glimlacht Metejoor. Over een week is het zover: dan staat de zanger in het Sportpaleis. Twee avonden na elkaar, telkens voor zo’n 17.000 mensen. “De faalangst van vroeger heeft me mijn grenzen beetje bij beetje doen verleggen. Lire la suite ⮕

Is het Linda, of toch een wit konijn? De mogelijke ‘special guests’ van Regi voor ‘The return’ in het SportpalIs het Linda Mertens? Of zitten de fans compleet op het foute spoor? Met ‘The return’ tovert Regi (47) dit weekend in het Sportpaleis hoe dan ook een konijn uit zijn hoed. Aan kanshebbers geen tekort. We overlopen de opties. Lire la suite ⮕

Heilig Hartziekenhuis Lier internationale erkend als regionaal traumacentrumDe Duitse organisatie Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) erkent het Heilig Hartziekenhuis van Lier als regionaal traumacentrum. Dat gebeurde na een grondige audit dit voorjaar. Het ziekenhuis maakt nu het deel uit van het Antwerp Trauma Network (ATN) met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) als supraregionaal traumacentrum. Lire la suite ⮕

Xavier Taveirne volgt Sven Pichal op als consumentenman op Radio 2Xavier Taveirne stopt eind dit jaar als VRT NWS journaal-anker en gaat zich toeleggen op de consumentenzaken. Vanaf januari 2024 zal hij op Radio 2 een nieuwe consumentenprogramma presenteren, dat De inspecteur opvolgt. Lire la suite ⮕