Regering-Biden komt met strategie tegen islamofobie

“Er is in Amerika geen plaats voor haat, tegen wie dan ook. Punt uit”, zei woordvoerster van het Witte Huis, Karine Jean-Pierre, in een verklaring. “Al te lang hebben moslims in Amerika, en zij die als moslim worden beschouwd, Arabieren en sikhs in het bijzonder, te lijden onder een onevenredig aantal haataanvallen en andere discriminatie.”

De strategie om islamofobie te bestrijden moet worden ontwikkeld in samenwerking met de betrokken gemeenschappen, activisten en parlementsleden. Karine Jean-Pierre verwees in het bijzonder naar de recente “barbaarse” moord op een zesjarig Palestijns-Amerikaans kind nabij Chicago, een racistische misdaad volgens de rechtbank.De belofte om ook een strategie tegen islamofobie te ontwikkelen is niet nieuw, maar de aankondiging van woensdag komt in een bijzondere context.

