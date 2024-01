Refus du ministre de l'Agriculture de discuter de l'assouplissement de la législation sur les OGM

Ils ont dénoncé le refus du ministre fédéral en charge de l’Agriculture David Clarinval de discuter avec le secteur de l’assouplissement de la législation européenne sur les organismes génétiquement modifiés (OGM). La proposition de la Commission européenne introduit une nouvelle définition des OGM avec pour conséquence d’exclure la plupart d’entre eux des obligations d’évaluation des risques, d’étiquetage, de traçabilité et de contrôle, indique l’organisation d’agriculteurs wallons FUGEA.

Au-delà du non-respect du principe de précaution, les risques liés à cette proposition sont notamment une privatisation des semences par les brevets, une absence de traçabilité signifiant la fin du secteur agricole sans-OGM et biologique ou encore une absence de protection en cas de contaminations et une durabilité non démontrée, selon la FUGEA.En raison de la présidence belge du Conseil de l’Union européenne, le ministre Clarinval préside aussi depuis peu le Conseil des ministres européens de l’agricultur





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La revalorisation de l'urine dans l'agricultureL'urine est de plus en plus utilisée dans des projets agricoles, scientifiques ou technologiques en raison de ses multiples propriétés. Cela permet de réduire l'utilisation d'engrais et de se rapprocher d'une agriculture biologique. Un agriculteur belge a obtenu des résultats intéressants en utilisant de l'urine comme biostimulant pour ses cultures de maïs et de pomme de terre.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Interdiction des publicités politiques sur les réseaux sociauxLa présidente des socialistes flamands souhaite interdire les publicités politiques sur les réseaux sociaux, en raison du manque de qualité et de transparence de ces plateformes.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Pourquoi il y a toujours plus de travaux sur nos routes : « Pendant 30 ans, on a fait du cache-misère »Entre les travaux sur la E411 ou la réhabilitation du ring de Charleroi, les routes wallonnes semblent être en perpétuel chantier.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Toujours plus de travaux sur nos routes: comment la Wallonie s’est embourbée dans le pétrinEntre les travaux sur la E411 ou la réhabilitation du ring de Charleroi, les routes wallonnes semblent être en perpétuel chantier.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Routes en piteux état, travaux interminables… mais comment la Belgique en est-elle arrivée làEntre les travaux sur la E411 ou la réhabilitation du ring de Charleroi, les routes wallonnes semblent être en perpétuel chantier.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »