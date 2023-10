Réduit à dix en fin de match, Genk est contraint au partage face à Ferencvaros

Quelques minutes après le coup d'envoi, Genk s'offrait une première occasion mais le tir très puissant de Christopher Bonsu Baah passait quelques mètres au-dessus de la transversale (7e). Suite à un coup franc superbement exécuté de la part des Hongrois, Maarten Vandevoordt devait s'employer pour repousser un tir à bout portant de David Siger (33e). Sur l'action suivante, Joseph Paintsil envoyait le cuir dans la surface.

Au retour des vestiaires, Genk avait une nouvelle grosse occasion d'ouvrir le score mais une nouvelle tête de Zeqiri finissait droit dans les bras du gardien adverse (48e). A dix minutes du terme, Vandevoordt devait intervenir sur une des rares tentatives hongroises pour la dévier en corner. Sur l'action suivante, Owusu reprenait le ballon au second poteau et envoyait un tir sur le montant qui faisait trembler le cadre mais également les Limbourgeois (81e).

Lire la suite:

RTL sport »

– Ferencvaros, les Hongrois se montrent dangereux en fin de partie (0-0)Genk accueille Ferencvaros dans le cadre de la troisième journée du groupe F de la Conference League. Un match à suivre... Lire la suite ⮕

Genk et Ferencvaros se neutralisent, trois équipes se partagent la 1e place du groupePas de vainqueur entre le Racing Genk et les Hongrois de Ferencvaros. Les deux équipes se sont quittées sur un partage nul... Lire la suite ⮕

Direct audio et commenté : Genk – Ferencvaros, Paintsil trouve la barre (0-0)Genk accueille Ferencvaros dans le cadre de la troisième journée du groupe F de la Conference League. Un match à suivre... Lire la suite ⮕

Direct audio et commenté : Genk - Ferencvaros, les leaders du groupe F s’affrontent (0-0)Genk accueille Ferencvaros dans le cadre de la troisième journée du groupe F de la Conference League. Un match à suivre... Lire la suite ⮕

Genk-Ferencvaros : les leaders du groupe F s’affrontent (direct audio et commenté 21h)Genk accueille Ferencvaros dans le cadre de la troisième journée du groupe F de la Conference League. Un match à suivre... Lire la suite ⮕

Geen ideale aanloop: Ferencvaros reisde met stevige vertraging af naar GenkFerencvaros speelt morgen, op de derde speeldag in groep F van de Conference League, tegen KRC Genk in de Cegeka Arena. De leider in de Hongaarse eerste klasse kende woensdag wel geen ideale aanloop naar de wedstrijd want het team uit hoofdstad Boedapest reisde met vele uren vertraging af naar België. Lire la suite ⮕