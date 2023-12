Records battus par Red Bull en Formule 1 2023

Il est temps de refermer le livre de la saison de Formule 1 2023. Une année où Max Verstappen et Red Bull n’auront pas laissé le temps et l’occasion à la concurrence de relever la tête. Seuls Carlos Sainz et Ferrari sont parvenus à Singapour à empêcher les troupes de Christian Horner de s’approprier l’entièreté des courses disputées.

Mais cette infime touche rouge n’altère pas les statistiques phénoménales de cette saison et les innombrables records que l’équipe au taureau a fait tomber cette année. En remportant 21 des 22 GP disputés, Red Bull a empoché 95% des succès ! Cela permet d’effacer la précédente marque établie par Mercedes en 2016, à savoir 19 victoires sur 21 (90% de succès). Individuellement Verstappen a également établi un nouveau record de 10 succès consécutifs (Vettel détenait le précédent : 9 victoires de suite). Mais collectivement l’équipe au taureau a également battu le même record détenu depuis… 1988 par McLaren : 11 grands prix remportés consécutivement dans une année outrageusement dominée par le team de Wokin





