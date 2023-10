Record de 20% de cellules commerciales vides en Wallonie : « Le rebond offert par le Covid est bel et bien

Ce taux était de 16,8% en 2022 et de 19,9% en 2019, «ce qui prouve que le rebond commercial offert par le covid (...) est bel et bien terminé», écrit le quotidien. Seules Courcelles, Arlon, Verviers, Namur et Binche ont vu reculer le taux de cellules vides dans leur centre-ville au cours de l’année.

Une amélioration qui reste très limitée, avec une amélioration de 1.2 point de pourcentage au maximum. Pour le reste, le baromètre joue sur toutes les palettes de rouge (La Louvière: +0.6 point ; Mons: +1.8 ; Tournai: +2.7 ; Liège: +2.8 ; Louvain-la-Neuve: +4 ; Dinant: +4.8 ; Charleroi: +6.7 ; Mouscron: +6.8).

Lire la suite:

