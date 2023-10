Reconnaissance de l’étape des chemins blancs, Christian Prudhomme : « J’espère que Pogacar et Evenepoel vont mettre le bazar ! »

Il est 7h du matin. Paris s’éveille dans la nuit… qui fut courte après la présentation de la 111e édition du Tour de France, quelques heures plus tôt au Palais des Congrès. Devant les bureaux de Amory Sport Organisation (ASO), je m’engouffre dans la voiture pilotée par Thierry Gouvenou, le directeur technique, l’architecte du Tour. Pierre-Yves Touhault, le directeur adjoint de l’épreuve, a pris place à l’arrière du véhicule.

Troyes sera la ville départ et arrivée d’une étape longue de 200 kilomètres dont 32 de 'gravels', ces chemins en graviers répartis en 12 secteurs entre les vignes et les champs, parfois précédés ou suivis de quelques côtes bien raides. Une étape qui présentera un dénivelé positif de 2000 mètres. Seul l’échelon course sera autorisé à emprunter ces chemins de terre.

