RECENSIE. ‘Winnie de Poeh’ van Theater Terra en Disney: Een portie zoete honing gezocht**

Je kat wil iets zeggen als hij spint: “Het is belangrijk dat je als baas weet hoe het met je kat gaat”

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”Actrice achter ‘Janice’ neemt afscheid van Matthew Perry, ook anderen reageren: “De vreugde die je bracht, zal eeuwig blijven”

Kat brengt ‘dode’ rat mee naar binnen, maar dan blijkt dat het knaagdier maar doet alsof: “Hij probeert te klimmen!” Ex-kandidate Miss België die uit de wedstrijd werd gezet om naaktfoto’s rebelleert met ludieke kalender headtopics.com

Schoonmaakexpert gebruikt dit welriekend middeltje om spinnen buiten te houden: “Ze haten sterke geuren” Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.500 kilometer om het sieraad op te halen: “Ik moest je wel komen bedanken”

Madonna, Mick en het theater van de levenslange jeugdNee, ik behoor niet tot de zeer gestrenge lezers die telkens wanneer er iets wat in de verte op een woordspelinkje lijkt hun blad kruist ongeduldig met de ogen beginnen te rollen, laat dat duidelijk zijn, maar met de omschrijving door een muziekrecensent van Madonna als ‘Ma Bomma’ had ik deze week toch wat moeite, eerlijk gezegd. Lire la suite ⮕

RECENSIE. ‘The Bauhaus staircase’ van OMD: Gaten in de ‘best of’***Wie Orchestral Manoeuvres In The Dark wegzet als een one hit wonder, heeft een kort geheugen. Toch is het al retro wat de klok slaat bij hun liveshows, terwijl de groep albums blijft maken. Lire la suite ⮕

RECENSIE. ‘The Old Oak’ van Ken Loach: Flets laatste rondje **Regisseur Ken Loach trekt op z’n 87ste met ‘The Old Oak’ naar de laatste pub in een Engels arbeidersdorpje, voor een verzoening die even goedbedoeld als pijnlijk geforceerd is. Lire la suite ⮕

RECENSIE. ‘Danse macabre’ van Duran Duran: Op het lijf geschreven ***Een Halloweenplaat. Toegegeven: blij worden wij niet van zo’n aankondiging. Niet zelden levert dat een geforceerde poging tot griezelig doen op, zoals die kerstplaten bijwijlen tenenkrullend klef kunnen zijn. Maar als iedereen dat zou doen zoals Duran Duran het doet, we zouden snel fan kunnen worden van het idee. Lire la suite ⮕

Meriton Karaxha bokst dinsdag in Laval voor titel EBU European welterMeriton Karaxha is amper bekomen van de onterechte match nul in het Amsterdamse Theater Carré, waar hij de Nederlandse kampioen Xavier Köhlen normaal op punten klopte met de Benelux-titel als inzet. Heel veel tijd om op dat onrecht terug te kijken kreeg de Sint-Niklazenaar niet. Lire la suite ⮕

RECENSIE. ‘Winnie de Poeh’ van Theater Terra en Disney: Een portie zoete honing gezocht**Aan het eind van de poppenmusical mag Winnie de Poeh met zijn poot in een pot honing graaien, maar het publiek blijft op zijn honger zitten. Ook een voorstelling voor de allerkleinsten mag meer inhoud hebben. Lire la suite ⮕