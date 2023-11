RECENSIE. ‘Prooi’ van Dirk Debeys: De dood uit de lucht ***

Het begon met twee zussen die met kloppende geest praatten, nu is deze plek de ‘paranormale hoofdstad’ van de wereldPolitieagent wordt opgeroepen om feestje stil te leggen, maar gaat er met rode oortjes terug naar buiten: “Arme man”

Het begon met twee zussen die met kloppende geest praatten, nu is deze plek de ‘paranormale hoofdstad’ van de wereldPolitieagent wordt opgeroepen om feestje stil te leggen, maar gaat er met rode oortjes terug naar buiten: “Arme man”

RECENSIE. Billions op Streamz: Beurs geslagen ***Na zeven seizoenen van een oneindig kat-en-muisspelletje komt er eindelijk een einde aan ‘Billions’. Want wat jarenlang een zeer genietbare mix van comedy en drama was, vertoonde in zijn laatste jaren wel ernstige sporen van roest. Lire la suite ⮕

Friturist, maar bovenal familieman Dirk (69) verliest na 4 jaar de strijd tegen longvlieskanker: “De geboorteIn 2018 besloten Dirk de Castro (69) en zijn vrouw Ingrid Vanhoecke (59) hun bekende frituur Castro’s Corner in Sint-Niklaas over te laten om van een welverdiend pensioen te genieten. Kort daarna sloeg het noodlot toe. Dirk kreeg de diagnose van longvlieskanker. “Een slecht lotje getrokken zeiden de dokters”, zegt Ingrid. Lire la suite ⮕

Bekende friturist in Sint-Niklaas maar bovenal familieman Dirk (69) verliest na vier jaar strijd tegen longvlIn 2018 besloten Dirk de Castro (69) en zijn vrouw Ingrid Vanhoecke (59) hun bekende frituur Castro’s Corner in Sint-Niklaas over te laten om van een welverdiend pensioen te genieten. Kort daarna sloeg het noodlot toe. Dirk kreeg de diagnose van longvlieskanker. “Een slecht lotje getrokken, zeiden de dokters”, zegt Ingrid. Lire la suite ⮕

RECENSIE. ‘Chronicles of a diamond’ van Black Pumas: Nieuwe zieltjes winnen ***Het duo Eric Burton en Adrian Quesada boorde in 2019 een goudmijn aan met hun titelloze debuut als Black Pumas. Dat het publiek voor doorleefde soul met een streep psychedelica zo groot bleef, hadden ze ook zelf niet zien aankomen. Lire la suite ⮕

RECENSIE. ‘Sound of freedom’ met Jim Caviezel: De controverse is straffer dan de film **‘Sound of freedom’ gebruikt de strijd tegen kinderhandel om eens flink de held uit te hangen. De film zou nooit in de zalen zijn gekomen als complotdenkers er geen bioscoophit van hadden gemaakt. Lire la suite ⮕

Man (34) mag nachtclub niet meer binnen en haalt pistool boven: “Schoot meermaals in de lucht”Een 34-jarige man loste meerdere schoten met een alarmpistool dit weekend in een nachtclub de Chinstraat in Gent. De man viel klanten lastig en werd daarop de toegang tot de club ontzegd. Lire la suite ⮕