RECENSIE. ‘Chronicles of a diamond’ van Black Pumas: Nieuwe zieltjes winnen ***

Het begon met twee zussen die met kloppende geest praatten, nu is deze plek de ‘paranormale hoofdstad’ van de wereldPolitieagent wordt opgeroepen om feestje stil te leggen, maar gaat er met rode oortjes terug naar buiten: “Arme man”

Het begon met twee zussen die met kloppende geest praatten, nu is deze plek de ‘paranormale hoofdstad’ van de wereldPolitieagent wordt opgeroepen om feestje stil te leggen, maar gaat er met rode oortjes terug naar buiten: “Arme man”

RECENSIE. Billions op Streamz: Beurs geslagen ***Na zeven seizoenen van een oneindig kat-en-muisspelletje komt er eindelijk een einde aan ‘Billions’. Want wat jarenlang een zeer genietbare mix van comedy en drama was, vertoonde in zijn laatste jaren wel ernstige sporen van roest. Lire la suite ⮕

RECENSIE. ‘Sound of freedom’ met Jim Caviezel: De controverse is straffer dan de film **‘Sound of freedom’ gebruikt de strijd tegen kinderhandel om eens flink de held uit te hangen. De film zou nooit in de zalen zijn gekomen als complotdenkers er geen bioscoophit van hadden gemaakt. Lire la suite ⮕

Cet aspirateur balai Dyson n'a pas attendu le Black Friday pour être affiché à son prix le plus bas sur FnacN’attendez pas le 23 novembre pour vous acheter un aspirateur balai Dyson. Profitez dès à présent de l’offre exceptionnelle de la Fnac, affichant l’aspirateur-balai Dyson V10 Absolute à 447,90 € au lieu de 597,90 €. Lire la suite ⮕

Cette machine à café Nespresso n'a pas attendu le Black Friday pour être affichée à son prix le plus bas surExpresso, Cappuccino, Latte Macchiato… préparez le café dont vous avez envie avec la machine à café Vertuo Next Nespresso De’Longhi. Profitez de ce bon plan Amazon pour la commander à son prix le plus bas ! Lire la suite ⮕

Man (49) rijdt in dronken toestand met twee tieners aan boord tegen kusttramEen 49-jarige man veroorzaakte dinsdagavond een verkeersongeval waarbij hij tegen de kusttram botste en met zijn auto klem kwam te zitten. De man negeerde het rode verkeerslicht, bracht zo het leven van twee tieners aan boord in gevaar én had teveel gedronken. Zijn rijbewijs werd ingehouden. Lire la suite ⮕

RECENSIE. ‘Chronicles of a diamond’ van Black Pumas: Nieuwe zieltjes winnen ***Het duo Eric Burton en Adrian Quesada boorde in 2019 een goudmijn aan met hun titelloze debuut als Black Pumas. Dat het publiek voor doorleefde soul met een streep psychedelica zo groot bleef, hadden ze ook zelf niet zien aankomen. Lire la suite ⮕