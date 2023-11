RECENSIE. Billions op Streamz: Beurs geslagen ***

Het begon met twee zussen die met kloppende geest praatten, nu is deze plek de ‘paranormale hoofdstad’ van de wereldPolitieagent wordt opgeroepen om feestje stil te leggen, maar gaat er met rode oortjes terug naar buiten: “Arme man”

RECENSIE. ‘Sound of freedom’ met Jim Caviezel: De controverse is straffer dan de film **‘Sound of freedom’ gebruikt de strijd tegen kinderhandel om eens flink de held uit te hangen. De film zou nooit in de zalen zijn gekomen als complotdenkers er geen bioscoophit van hadden gemaakt. Lire la suite ⮕

Nathan Bouts (25) zette rem op intieme scènes in nieuwe ‘2DEZIT’: “We hadden de kaart van het shockeren al gesJongerenreeks ‘2DEZIT’ is terug op Streamz met een stevige portie seks, drugs en flitsende feestjes. Al is het minder in your face dan in het eerste seizoen, nuanceert hoofdrolspeler Nathan Bouts (25). “We hebben de feedback gehoord”, aldus de Antwerpenaar. “Ik heb aangegeven dat ik niet nog eens hetzelfde wilde maken. Lire la suite ⮕

Winkeldief verstopt gestolen spullen in afvalcontainer: politie recupereert zeven dure broekenDe politie heeft zaterdag een 18-jarige winkeldief gearresteerd met een nogal merkwaardige werkwijze. De man verstopte telkens weer zijn gestolen spullen in een afvalcontainer. De politie betrapte hem met zeven broeken, ter waarde van bijna 800 euro. Lire la suite ⮕

Na verlaging gemeentebelasting, waarin wil de stad Antwerpen de komende jaren nog investeren? Een overzichtDe verlaging van de aanvullende personenbelasting (APB) of gemeentebelasting was het belangrijkste nieuws uit het akkoord van het stadsbestuur over de meerjarenplanning. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zei vorige week dat er voor de rest alleen maar goed nieuws zou zijn. Lire la suite ⮕

Politie lanceert opsporingsbericht voor dader van zeven gewapende overvallenDe federale politie heeft, op vraag van het parket van Waals-Brabant, een opsporingsbericht verspreid voor de dader van een poging tot inbraak en zeven gewapende overvallen op bedrijven in Elsene, Ukkel, Eigenbrakel, Kasteelbrakel, Oudergem en Nijvel. De feiten deden zich voor tussen november 2022 en mei 2023. Lire la suite ⮕

