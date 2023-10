Real Madrid wint, Spaans voetbal verliest

Bovenop jouw abonnement op De Standaard heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere kranten.Als abonnee lees je ook alle plusartikels. Je hoeft je alleen aan te melden zodat we je herkennen als abonnee.

Vandaag om 03:00Gisteren om 17:01Davy Roef weer penaltyheld voor AA GentVerstappen evenaart aantal zeges Alain Prost met overwinning in GP MexicoIn Frankrijk is de voetbalmatch tussen Marseille en Lyon in het Stade Vélodrome uitgesteld nadat …De rattenvanger van de BosuilIn Frankrijk is de voetbalmatch tussen Marseille en Lyon in het Stade Vélodrome uitgesteld nadat …Hollywood neemt afscheid van Matthew Perry: ‘De vreugde die je bracht, zal eeuwig blijven’‘Wie een Palestijnse...

Barcelona thuis onderuit tegen Real MadridBarcelona en Real Madrid speelden vanmiddag in het bijzijn van Rolling Stones Mick Jagger en Ron Wood hun Clasico. Madrid won dankzij Jude Bellingham. Lire la suite ⮕

Real Madrid : les équipes de départ du Clasico sont connues (direct commenté 16h15)Barça-Real, c’est le rendez-vous attendu par toute l’Espagne. Et le Clasico, c’est ce samedi. Le Real en tête avec... Lire la suite ⮕

Direct commenté Clasico Barcelone - Real Madrid : 1-0, la domination est catalaneBarça-Real, c’est le rendez-vous attendu par toute l’Espagne. Et le Clasico, c’est ce samedi. Le Real en tête avec... Lire la suite ⮕

Un Jude Bellingham impressionnant offre le Clasico au Real Madrid face au FC Barcelone (vidéo)Le Real Madrid a remporté le 255e Clasico de l’histoire cette après-midi au stade Montjuic ! Les Madrilènes ont battu... Lire la suite ⮕

Jude Bellingham marche sur les traces des plus grandes stars du Real MadridAuteur d’un doublé pour couler Barcelone, le jeune international anglais fait preuve d’une efficacité qui rappelle Alfredo Di Stefano et Cristiano Ronaldo. Lire la suite ⮕

Liga : ce qu’il faut savoir pour ne rien rater du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid (photo)Le Barça reçoit le Real Madrid ce samedi après-midi dans un Clasico très indécis. Lire la suite ⮕