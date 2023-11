REACTIES. Van Bommel: “Ook de manier waarop we doorstoten, doet deugd”

Average Rob vertelt over zijn ijskoude wandeling op Groenland in ‘De slimste mens’: “Als het zo koud is, wil je liefst van al pipi doen in de slaapzak”

Luc (62) en Marco (28) openen nieuw uitvaartcentrum op Grote Markt: “Afscheid nemen van geliefden moet ook inLuc (62) en Marco (28) Van Dael van uitvaartcentrum Van Dael-Sereni openen komend weekend de deuren van hun nieuw rouwcentrum op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Met een intieme aula willen ze mensen ook de kans bieden om afscheid te nemen van hun geliefden in het hart van de stad. Lire la suite ⮕

Mark van Bommel onverstoord voor bekertrip naar Lier: “Zoals ik tegen jullie spreek, praat ik ook met mijn speDe deelname van Toby Alderweireld aan de Slimste Mens ter Wereld, de zoveelste mentale mokerslag en de gevaarlijke bekerverplaatsing naar tweedeklasser Lierse K. Nagenoeg alles kwam dinsdagnamiddag aan bod op de persbabbel van Antwerpcoach Mark van Bommel (46). “We zijn het aan onze stand verplicht om door te stoten. Lire la suite ⮕

Voorlopige resultaten van autopsie Matthew Perry bekend: geen sporen van de drugs meth en fentanylBronnen dicht bij het onderzoek naar de dood van voormalig ‘Friends’-acteur Matthew Perry zeggen dat de voorlopige resultaten van de autopsie niet wijzen op een overdosis drugs. Lire la suite ⮕

Kostuums van iconisch programma waren bijna weggegooid: “Kleedje van prinses Prieeltje kunnen recupereren”Pieterjan en Jeff praten in Achter de schermen met Ianka Fleerackers en Michael Pas, de hoofdrolspelers van Kulderzipken. De legendarische Vlaamse jeugdreeks ging 26 jaar geleden na twee seizoenen van antenne, maar menig millennial herinnert zich de avonturen van de rebelse prinses Prieeltje en de slimme boerenzoon die haar hart wil veroveren. Lire la suite ⮕

Ann Van Elsen over de zoektocht naar zichzelf: “De gesprekken wijzen in de richting van autisme”Radiopresentatrice Ann Van Elsen getuigde in Winteruur over hoe ze op zoek is naar zichzelf en hoe autisme daar een grote rol in speelt. “De gesprekken wijzen in die richting.” Lire la suite ⮕