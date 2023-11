REACTIES. Lierse-aanvoerder Van Acker berust in bekernederlaag: “Een stunt heeft er nooit echt ingezeten”

Dit verandert op 1 november: hogere uitkeringen en pensioenen, geen papieren verkeersboetes voor wie eBox gebruikt en belangrijke vernieuwing op huurmarkt

GVA: Lierse blikt in filmpje vooruit op bekerclash met Antwerp: “Kuis jullie tenen maar uit”En of ze bij Lierse K. uitkijken naar het bekerduel tegen Antwerp. De Pallieters heten de landskampioen welkom met een filmpje over de vorige onderlinge confrontaties en met een waarschuwing: “Kuis jullie tenen maar uit.”

GVA: Speelt herfststorm Lierse Novemberfoor parten?De Lierse Novemberfoor op de Grote Markt, het Zimmerplein en parking Gasthuisvest opent donderdag om 14u. In de loop van de voormiddag beslist de burgemeester of bepaalde attracties door het stormweer al dan niet dicht moeten blijven.

NİEUWSBLAD_BE: Titelverdediger Antwerp haalt uit tegen moedig Lierse en tankt vertrouwen voor zwaar drieluik dat volgtNa de mokerslagen van de jongste weken weet landskampioen Antwerp weer wat winnen is. De Great Old liet zich niet verrassen door tweedeklasser Lierse en stootte met overduidelijke 1-4-cijfers door naar de achtste finales van de Croky Cup.

GVA: Kempense supportersclub Lierse trekt met twee volle bussen naar bekerwedstrijd tegen AntwerpVoor Lierse Kempenzonen was woensdag een hoogdag met een bekerwedstrijd tegen landskampioen en bekerhouder Antwerp. Ook supportersclub Lierse Pallieters Kempen maakte er een speciale dag van.

RTLİNFO: L'Antwerp et Genk font respecter la hiérarchie et éliminent le Lierse et ViséTenant du titre, l'Antwerp a logiquement éliminé le Lierse, pensionnaire de Challenger Pro League, en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique (1-4) au Stade Herman Vanderpoorten de Lierre mercredi.

GVA: Wat een stunt van de Red Flames: Belgen winnen van Europees en vicewereldkampioen EngelandWat een Nations League-campagne voor de Red Flames. De Belgen stuntten tegen Europees en vicewereldkampioen Engeland en pakten dankzij een 3-2-zege de volle buit. Na de thuiszege tegen Nederland is dit al de tweede stunt van de Red Flames in deze Nations League.

