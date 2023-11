REACTIES. Beerschotcoach Wieland: “Dit was een les. Een loodzware les”

De blamage te veel voor De Roeck? “Of ze niet voor mij willen spelen? Na de eerste helft kan je dat gevoel wel hebben”

Doelpuntenfestival op ‘t Kiel: kansloos Beerschot krijgt er zes (!) om de oren van Club Brugge en ligt uit de beker

L'Arabie saoudite se dit prête à accueillir le Mondial 2034 en hiver ou en étéLa fédération saoudienne de football s'est dit prête à accueillir la Coupe du monde de football 2034 en été ou en hiver, après l'annonce par la fédération internationale de football (FIFA) que le royaume du Golfe était le seul candidat à l'organisation du tournoi. Lire la suite ⮕

Frankrijk en Spanje kondigen code rood af voor storm Ciarán: dit kunnen we bij ons verwachtenDonderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Wat mogen we precies verwachten? Lire la suite ⮕

Frankrijk en Spanje kondigen code rood af voor storm Ciarán: dit kunnen we bij ons verwachtenDonderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Wat mogen we precies verwachten? Lire la suite ⮕

ahum - mensen in het Funerarium”: dit vindt ons testpanel van het meest morbide spookhuis in BelTussen de wachtrijen loopt vaak al een creep rond met een luide en stinkende kettingzaag. Maar hoe eng zijn de spookhuizen die de Belgische pretparken inrichten voor Halloween nu echt? Wij testen het uit, met een panel van jonge durvers/broekschijters . Hoe hoog onze testers de fear factor van hun ervaring inschatten, beoordelen ze na afloop. Lire la suite ⮕

Un nouveau caviste à Jurbise, Le Dit Vin : Yves Joly ne vendra que des vins bioUn caviste, Le Dit Vin, ouvre ses portes à Erbisoeul. Si l’établissement est nouveau, le patron, Yves Joly, est expérimenté et bien connu dans la région… Particularité de son magasin jurbisien : tous les vins sont bio ! Lire la suite ⮕

« Pas trop amis » : Novak Djokovic dit tout ce qu’il pense de Rafael NadalInvité sur le plateau de C à vous, Novak Djokovic est revenu sur sa rivalité avec Rafael Nadal. Lire la suite ⮕