REACTIES. Antwerp-spelers sakkeren over tweede tegengoal, Hans Vanaken is blij: “Leuk om te scoren én winnen”

“Dit is een heel belangrijke overwinning”, reageerde de Brugse matchwinnaar. “Dat hadden we nodig na de resultaten van de voorbije weken. Donderdag deden we al vertrouwen op in Lugano. De manier waarop, zowel toen als vandaag, kan beter maar dat was niet belangrijk. We hebben de drie punten gepakt. Het blijft altijd leuk om belangrijke goals te maken, maar dan vooral als we winnen. Dat was de voorbije weken niet zo en dan blijf je altijd achter met een zuur gevoel.

“Op zich spelen we nog een volwassen match en ook onze opbouw was bij momenten goed, maar we creëerden gewoon te weinig. Vooraan kon Vincent Janssen de ballen minder goed vasthouden en ook de aansluiting kon beter. Normaal spelen we heel solide, maar nu geven we gewoon twee doelpunten cadeau en dat is heel jammer. We zitten momenteel in een dipje, maar we moeten gewoon keihard werken, alles analyseren en dan komen we er wel uit.

“Ik schatte het effect van de bal beter in dan Bjorn Meijer en dan komt er iemand van ons aan voor doel, die de bal binnentrapt. Over het algemeen hebben we tijdens de eerste helft niets weggeven en stonden we goed georganiseerd, maar dan op een domme stilstaande fase pakken we die eerste tegengoal. Zoiets mag echt niet gebeuren en ook die twee goal is gewoon heel zuur.” headtopics.com

