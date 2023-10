Raymond van het Groenewoud schrijft ergernis van zich af op ‘Egoïst’: “Soms luister ik naar het nieuws en denk

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Lire la suite:

gva »

ANALYSE. Ruzie met De Lijn, verzuurde relatie met Antwerpen: mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) staaDe kritiek op Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) klinkt luider en scherper. Haar reactie hierop zorgt soms voor opmerkelijke allianties. Het komt niet vaak voor dat een vakbond een directeur-generaal publiekelijk steunt. Er zijn nog weinig partners in haar mobiliteitsbeleid die geen kritiek hebben. Lire la suite ⮕

Dierenvoedselbank opent in Seefhoek: “Ook mensen in armoede moeten voor hun huisdier kunnen zorgen”Mensen in armoede sparen soms het eten uit hun mond om zo goed mogelijk voor hun huisdier te kunnen zorgen. Die vaststelling vond Alexander Mc Intosh zo vreselijk dat hij in het hart van de Seefhoek een Dierenvoedselbank opende. Mensen in armoede kunnen er terecht voor voeding voor hun huisdier en voor een drankje en een koekje voor zichzelf. Lire la suite ⮕

Boer Thomas (30) vervangt verliefde Manuel in nieuw seizoen ‘Boer zkt Vrouw’In juni stelde Dina Tersago de zes boeren en één boerin voor die op zoek gaan naar liefde in het nieuwe seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’. De Oost-Vlaamse Manuel (35) leerde sindsdien zonder Dina’s hulp iemand kennen met wie hij een toekomst ziet. Hij laat zich vervangen door melkvee- en aardappelboer Thomas Leplae (30) uit het West-Vlaamse Vleteren. Lire la suite ⮕

Céline Dion bezorgt Nieuw-Zeelanders slapeloze nachtenInwoners van het stadje Porirua in Nieuw-Zeeland, de buurt van Wellington, zijn het beu om tot in de vroege uurtjes wakker gehouden te worden, vaak op de tonen van Céline Dion. Lire la suite ⮕

Stad vernieuwt speelterrein aan Kruisbaan: “Er komt een nieuw trapveld en een een speelheuvel”Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, start een aannemer met de heraanleg van het speelpleintje op de Kruisbaan in Mechelen. Op de plaats van het voormalige basket- en voetbalveld komt een heel nieuw speelterrein. Dat wordt geïntegreerd in de speelplaats van basisschool De Vlindertuin. Lire la suite ⮕

Volvo Gent gaat nieuw elektrisch model bouwenDe Volvo-fabriek in Gent zal vanaf 2025 de EX30 bouwen. Die wagen moet één van Volvo’s succesnummers worden. Lire la suite ⮕