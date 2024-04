Au conseil communal de mars à Charleroi, un rassemblement illégal de véhicules à Montignies-sur-Sambre a aussi été abordé. Les habitants se plaignent du bruit et des nuisances causées par ces rassemblements qui se déroulent régulièrement dans la commune.

Les autorités locales ont promis de prendre des mesures pour mettre fin à ces rassemblements illégaux et protéger la tranquillité des habitants.

