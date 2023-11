Rappel de noix pour les personnes allergiques aux arachides

Meomodo bv demande donc aux clients « qui ont acheté ce produit et qui sont allergiques aux arachides de ne pas le consommer et de le ramener en magasin, où il leur sera remboursé ». Le produit ne présente toutefois aucun danger pour les personnes qui ne sont pas allergiques.Ces noix, dont le numéro de lot est le 230816002333, ont été commercialisées entre le 25/08/2023 et le 03/11/2023 dans les magasins Bio-Planet et ont une date limite de consommation du 12/08/2024.

:

LEVİF: Les Belges sont les travailleurs les plus fidèles d’EuropeSelon une étude de SD Worx, les travailleurs belges affichent la plus grande fidélité envers leur employeur en Europe.

La source: LeVif | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Malines : les Rouches surpris par les Malinois en fin de match (1-1, direct)Les Rouches doivent gagner pour ne pas perdre le contact avec le top 6.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Les bulletins verviétois : Les bulletins verviétois face à Binche: Martin Schillings s’est illustré pour sonDécouvrez ci-dessous les bulletins verviétois de la rencontre face à Binche.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Les judokas belges rentrent de l’Euro les mains videsAu lendemain de la surprise Matthias Casse, qui a loupé son premier podium européen depuis 2018, les derniers judokas belges engagés à Montpellier ont tous été éliminés prématurément. Un Euro sans médaille, on n’avait plus vu ça depuis 2017.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Tous les résultats et les buteurs de la 13e journée de championnatDéjà la treizième journée de championnat dans le football provincial. On vous résume tout ce qu’il s’est passé sur les pelouses de P3D.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: P2B : voici les résultats et les buteurs de la 13e journée de championnatVoici ce qu’il faut retenir de la 13e journée de championnat en P2B.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »