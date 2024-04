Raphaël Varane appelle à une meilleure prise en charge des commotions cérébrales dans le football

'Ça peut très mal tourner': le défenseur de Manchester United et ancien international français Raphaël Varane appelait mardi dans L’Equipe à une meilleure prise en charge des commotions cérébrales dans le football, révélant en avoir lui-même subi à plusieurs reprises pendant sa carrière.

'Quand on regarde trois des pires matches de ma carrière, il y en a au moins deux avant lesquels j’avais eu une commotion quelques jours plus tôt', déclarait Raphaël Varane dans cet entretien, évoquant le quart de finale du Mondial 2014 avec la France (défaite 1-0 face à l’Allemagne) et un huitième de finale retour de Champions League en 2020 avec le Real Madrid (défaite 2-1 face à Manchester City). Quelques jours avant le match des Bleus en question, Varane avait subi un choc lors du huitième de finale contre le Nigeria. 'En début de deuxième période, il y a un centre où je prends le ballon sur une tempe, et je finis ma course dans les filets du but advers

