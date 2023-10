Rallye : Rovanperä s’offre un deuxième titre et laisse la victoire à Neuville

A l’heure de lire ces lignes, il sera peut-être opportun de s’inquiéter pour Kalle Rovanperä.

Samedi par exemple, il a instantanément levé le pied au moment où il a appris que son équipier et dernier rival pour le titre Elfyn Evans était sorti de la route, préférant ne pas s’accrocher à une première place pourtant largement méritée, et assurer plutôt un bon résultat sur un terrain rendu hyper-piégeux par la boue et les feuilles mortes.

Thierry Neuville remporte le rallye d'Europe centrale, Rovanperä double champion du mondeThierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai) ont remporté le rallye d'Europe centrale, la 12e manche du championnat du monde de rallye (WRC), dimanche en Allemagne. Lire la suite ⮕

Thierry Neuville reprend la tête du rallye devant Rovanpëra, Evans sort et abandonneRelégué à 36.4 secondes du champion du monde le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) vendredi soir à l'issue de la 2e journée du Rallye d'Europe centrale, Thierry Neuville (Hyundai) a repris les commandes à l'issue des trois spéciales de la matinée de samedi, signant les meilleurs temps des deux dernières spéciales (ES 10 et 11). Lire la suite ⮕

Rallye d’Europe centrale : Neuville conserve la tête avant la dernière journée, Rovanperä proche du titreIl reste encore deux spéciales en Autriche et deux Allemagne dans cette manche. Lire la suite ⮕

Thierry Neuville conserve la tête avant la dernière journée, Rovanperä proche du titreThierry Neuville a conservé la tête du rallye d'Europe Centrale, 12e et avant-dernière manche du championnat du monde WRC, après la journée de samedi. Il devance de 26.2 le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), tout proche d'un deuxième sacre mondial consécutif après la sortie de piste de son équipier britannique Elfyn Evans dans l'ES 11. Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale : la victoire pour Thierry Neuville, le titre pour Kalle Rovanpera !Thierry Neuville (Hyundai) a remporté ce dimanche la première édition du Rallye d’Europe centrale, la douzième et... Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale : la victoire pour Thierry Neuville, le (deuxième) titre pour Kalle Rovanpera !Thierry Neuville (Hyundai) a remporté ce dimanche la première édition du Rallye d’Europe centrale, la douzième et... Lire la suite ⮕