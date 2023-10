Rail: les syndicats annoncent 96 heures de grève avant la fin de l’année

La tentative de conciliation entre le front commun syndical des cheminots et les entreprises ferroviaires a échoué. Les syndicats ont confirmé leur intention d’organiser 96 heures de grève d’ici la fin de l’année.Une « réunion de la dernière chance » s’est déroulée vendredi matin, pour tenter de lever le préavis de grève, mais les syndicats accusent la direction de n’avoir formulé « aucune nouvelle proposition ».

« , explique Pierre Lejeune, président national de la CGSP Cheminots. « Les CEO n’étaient d’ailleurs pas présents, une nouvelle preuve de l’absence de concertation sociale. » Le syndicaliste ajoute toutefois «» lors de ses discussions avec la direction des chemins de fer.

