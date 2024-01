Radicaliseringsexpert: ‘De verspreiding van extreemrechtse complottheorieën is zorgwekkend’

Radicaliseringsexpert Peter R. Neumann is ervan overtuigd dat alleen de democratische partijen een dam kunnen opwerpen tegen rechts-extremisme. Jarenlang concentreerde de Duitse politoloog Peter R. Neumann zich aan het Londense King’s College voornamelijk op islamitisch terrorisme, maar vandaag focust hij op een andere vorm van radicalisering: het toenemende rechts-extremisme in onze samenleving. Hij schreef er zelfs een boek over:.





Les chrétiens orthodoxes d’Ukraine fêtent Noël ce 25 décembreLes chrétiens orthodoxes d’Ukraine fêtent Noël ce 25 décembre. Ce qui peut vous paraître normal ne l’est pas du tout. Jusqu’ici, la tradition en Ukraine était de célébrer la naissance de Jésus début janvier, respectant ainsi le calendrier de l’Église orthodoxe russe. Ce changement de date illustre une nouvelle fois la volonté de Kiev de sortir de l’influence de Moscou. Lors du réveillon de Noël, il n’y a pas de dinde à la table des Ukrainiens mais des plats locaux comme du bortsch (une soupe) à la betterave, des vareniki (des raviolis) et de la koutia, un entremets à base de grains de blé bouillis, de miel, de raisins secs, de noix concassées et de graines de pavot. Depuis des siècles, ce menu de fête était concocté début janvier en Ukraine, en accord avec la tradition russe.

Windhoos vernielt daken in Sint-Katelijne-Waver en PutteDoor de aanhoudende regen dreigt op meerdere plaatsen wateroverlast. Verschillende waterlopen traden al uit hun oevers. Sinds de overstroming in 2010 weten de inwoners van Zandbergen wat wateroverlast is. Vandaag blijft een recente woning op palen droog, maar even verderop zijn zelfs speciaal gemaakte panelen niet opgewassen tegen het wassende water. Op de bovenlopen in de Waalse stroomgebieden is er sprake van een daling na de hoge waterstanden, meldt de Waalse gewestadministratie rond 19 uur. Alleen op de bovenloop van de Semois dreigt het waterpeil nog te stijgen. Tegenover woensdagmiddag is de situatie weer normaal op de Dijle (Waals-Brabant) en zijrivieren. Voor de Eau Noire nabij Couvin (Namen) is er alleen nog sprake van de prealarmfase. Voor een twaalftal waterlopen blijft de alarmfase van kracht.

De donkerste week van het jaarDit is de donkerste week van het jaar. De dagen zijn op hun kortst, de nachten op hun langst. Het ideale moment voor een nachtwandeling, volgens collega Peter Van Tyghem. Kwestie van de charme van de duisternis te herontdekken. Want onderzoekers luiden de alarmbel: we zijn de nacht aan het cancelen.

Gloria Monserez devant le tribunal de police pour utilisation du smartphone au volantGloria Monserez (22) devra bientôt s'expliquer devant le tribunal de police. Cet été, elle a été arrêtée car elle utilisait son smartphone au volant. Elle présente une émission avec Bart Peeters. La présentatrice et actrice de Lierre a été prise en infraction contre le code de la route à Kessel-Lo dès le début du mois de juin. L'affaire sera jugée devant le tribunal de police de Louvain le mercredi 17 janvier 2024. Le juge peut lui infliger une interdiction de conduire de huit jours à cinq ans et une amende allant de 240 euros à 2 000 euros. Selon le code de la route, elle n'est plus considérée comme une jeune conductrice, ce qui peut entraîner des peines plus lourdes. Une interdiction de conduire serait un sérieux revers pour Monserez, car l'animatrice de télévision est très occupée.

Eén jaar later: de gevolgen van het WhatsApp-verkeer tussen De Croo en De BleekerDe regering-De Croo smeet de voorbij jaren het geld door ramen en deuren naar buiten. Maar deze regering zal ook om nog iets anders herinnerd worden: de hoogoplopende discussie over de begroting tussen premier Alexander De Croo (Open VLD) en toenmalig staatssecretaris voor Begroting, zijn partijgenote Eva De Bleeker in november-december vorig jaar.

Burgemeester Peter Reekmans (Glabbeek): ‘Het cordon sanitaire bestaat niet meer’Peter Reekmans, de populaire burgemeester van Glabbeek, wil van de fusies een belangrijk verkiezingsthema maken. ‘De kiezers mogen toch weten welke partijen hun dorp willen opdoeken?’

