Rachid Benzine : 'Le silence, une réponse dans cette société du bruit'

Comme en écho à son père, Rachid Benzine a d’abord choisi le silence, face à cette guerre qui oppose Israël et le Hamas. Il a refusé beaucoup d’interviews. Il est politologue, islamologue et écrivain. Il vient de sortir un nouveau roman, intitulé Les silences des pères (Seuil). Avant de parler de ceux de son père, il parle de ses propres silences, au micro de Pascal Claude, sur La Première. 'On me convoque en tant que musulman, dit-il.

Dans la manière dont fonctionne la fiction, dans la manière dont elle suspend notre quotidien, dans la manière dont elle nous fait rentrer dans le monde du texte, il y a, dans cet espace-là, des variations imaginatives qui permettent au sujet de pouvoir penser le monde autrement et en même temps de pouvoir agir.' Venons-en donc, à la fiction, au nouveau roman de Rachid Benzine, Les silences des pères.

