Raad van State vernietigt verplichte samenwerkingsverbanden voor huisartsenwachtposten

De Raad van State heeft de verplichte samenwerkingsverbanden voor huisartsenwachtposten vernietigd. Dat laat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke woensdag weten.De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) was naar de Raad van State getrokken tegen het koninklijk besluit van 10 september 2020 over ‘de medische permanentie door huisartsen en de erkenning van functionele samenwerkingsverbanden’.

Dat kb van de hand van toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) bepaalt dat huisartsen sinds 2021 hun permanentie alleen nog kunnen organiseren in erkende samenwerkingsverbanden van minimaal drie huisartsenwachtposten voor 300.000 inwoners of meer. Het kb werd vernietigd omdat het de bevoegdheid van een regering in lopende zaken overschreed.Vorig jaar werd ook de financiering van de wachtposten afgestemd op de grotere samenwerkingsverbande

