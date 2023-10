Qui sont les 30 nommés pour le Ballon d’Or 2023 ?

Fin du suspense. C’est ce lundi, sur le coup de 20h45, que sera décerné le Ballon d’Or 2023 au Théâtre du Châtelet à Paris. Et si Leo Messi et, dans une moindre mesure, Erling Haaland apparaissent comme les grandissimes favoris, 30 joueurs, au total, peuvent briguer cette couronne suprême. Qui sont-ils ? Quelles nations et quels clubs sont les mieux représentés ? On fait le point.

Julian Alvarez (Argentin, Manchester City) Nicolo Barella (Italien, Inter Milan) Jude Bellingham (Anglais, Dortmund puis Real Madrid) Karim Benzema (Français, Real Madrid puis Al-Itthihad) Yassine Bounou (Marocain, Séville puis Al-Hilal) Kevin De Bruyne (Belge, Manchester City) Ruben Dias (Portugais, Manchester City) Antoine Griezmann (Français, Atletico Madrid) Ilkay Gündogan (Allemand, Manchester City puis FC Barcelone) Josko Gvardiol (Croate, Leipzig puis Manchester City)...

