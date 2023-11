Qui sera Ballon d'or l'an prochain ? Il y a 'bagarre' dans La Tribune

Comme chaque semaine, une bagarre a eu lieu sur le plateau de la Tribune. Le duel de ce lundi est inspiré par l’actualité et le nouveau sacre de Lionel Messi au Ballon d'or. La huitième récompense sera-t-elle la dernière de l'Argentin ? Qui postule pour lui succéder ? Au plus simplement qui sera le prochain lauréat ? C'est sur ce sujet que Cécile De Gernier et Eby Brouzakis se sont affrontés.

Il s'est opposé à certains sponsors, par exemple. Il inspire la nouvelle génération. Une belle année l'attend avec le PSG, on verra jusqu'où ils iront. Un beau transfert sans doute l'année prochaine avec un Euro entre les deux. Une victoire le sacrerait sans doute Ballon d'or l'année prochaine'. Eby Brouzakis mise sur Jude Bellingham, 18e de l'édition 2023 et élu meilleur espoir.

