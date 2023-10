Qui a la plus belle moustache ? Un concours est organisé à Quévy, et c’est pour la bonne cause !

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Disparition de Lina, 15 ans : « Il se dit que le petit ami de Lina aurait demandé une pelle et une bâche peu avant la disparition de la jeune fille » Une première en 70 ans : la « comète du Diable », dotée de « cornes » et d’un volcan de glace, prend la direction de la Terre, elle est trois fois plus grande que l’Everest !

Mais comment a-t-il fait ? Ce cycliste a une bien étrange façon de transporter des objets lourds à vélo, « l’homme au cou le plus fort de l’univers ! » (vidéo)Erin, 29 ans, fait une terrible découverte lors du mariage de sa meilleure amie: « J’ai tout de suite commencé à craindre le pire» headtopics.com

« Il y avait du sang partout ! » : une violente bagarre, opposant plus de 10 jeunes, éclate devant chez elle à Mons Le personnel du refuge l’Étoile de Bonté à Quaregnon victime de menaces de mort : « S’ils les mettent à exécution, on n’a aucune protection… »

« Il y avait du sang partout ! » : une violente bagarre, opposant plus de 10 jeunes, éclate devant chez elle à Mons

Qui se représente, qui arrête, qui arrive sur les listes à Braine-le-Comte ?À un an d’un des élections, les différents partis de Braine-le-Comte ont commencé fourbir leurs armes et à travailler sur les listes et le programme. Il y a déjà quelques certitudes. Lire la suite ⮕

Elections communales à Huy : les méga chantiers seront terminés pour octobre 2024 « Je suis très fier »À un an des élections communales, la majorité hutoise (PS-MR-IdHuy/ Les Engagés) dresse son bilan. Christophe Collignon, bourgmestre en titre, se dit « très fier » des réalisations accomplies. Lire la suite ⮕

La république de Turquie a 100 ans ce 29 octobreCe 29 octobre, la république de Turquie fête son centenaire. C’est le 29 octobre 1923 que Mustafa Kemal Atatürk... Lire la suite ⮕

La république de Turquie fête ses 100 ans ce 29 octobreCe 29 octobre, la république de Turquie fête son centenaire. C’est le 29 octobre 1923 que Mustafa Kemal Atatürk... Lire la suite ⮕

André-Paul Coppens ne sera plus échevin et Bénédicte Thibaut quittera le CPAS après octobre 2024 à Braine-leAprès les élections d’octobre 2024, Bénédicte Thibaut, présidente du CPAS, mettra un terme à sa carrière politique pour des raisons de santé principalement. André-Paul Coppens, échevin des Travaux quittera, lui, sa fonction d’échevin. Lire la suite ⮕

«HugoDécrypte, l’interview face cachée»: le youtubeur qui explique l’actu aux jeunes débarque en téléHugoDécrypte, fort de ses trois millions d’abonnés, arrive à la télé pour mener des interviews qui sortent du format traditionnel. Lire la suite ⮕