Que se passe-t-il après notre décès ? Des années d'enquêtes permettent à un auteur d'affirmer que 'la mort n

Le Docteur Sassine était l’une des premières victimes du coronavirus en Belgique. Nous l’avions rencontré en avril 2020 à l’hôpital : il sortait de 3 semaines de coma et a frôlé la mort. 'Je voyais mon père, des gens qui étaient décédés depuis des années. J'ai eu la visite de deux Saints dans mon rêve', témoignait-il.

Stéphane Allix a vu son frère mourir sous ses yeux il y a 22 ans en Afghanistan. Depuis, cet ancien journaliste de guerre s’est plongé dans le questionnement de la mort. Des années d’enquêtes, de témoignages, y compris de scientifiques, pour aboutir à ce livre : 'La mort n’existe pas'. 'J'ai rencontré un nombre incalculable de scientifiques pour ce livre.

Près de 500 personnes à Namur au rassemblement en faveur de la PalestineUn rassemblement pro-palestinien a réuni près de 500 personnes mercredi sur la place Saint-Aubain à Namur. Ces dernières demandent notamment que l'Union européenne et la Belgique intervenir pour obtenir un cessez-le-feu et la protection de toutes les populations civiles de Gaza. Lire la suite ⮕

L’homme d’affaires Aldo Vastapane est décédé, il avait notamment sauvé de la faillite SobelairL’homme d’affaires bruxellois Aldo Vastapane s’est éteint ce mardi à l’âge de 97 ans, annonce La Libre sur son... Lire la suite ⮕

Région Wallonne : indexer les loyers des logements énergivores à nouveau possible, dès le 1er novembreDès ce 1er novembre, il est à nouveau possible pour les propriétaires de logements mis en location en Wallonie et ayant... Lire la suite ⮕

Bangladesh : heurts entre la police et des ouvriers du textile réclamant des hausses de salaireDe nouveaux heurts ont éclaté mardi au Bangladesh entre la police et des milliers d'ouvriers réclamant des hausses de... Lire la suite ⮕

France: des étoiles de David taguées sur des immeubles à ParisLe parquet de Paris a indiqué mardi avoir ouvert une enquête après la découverte d'étoiles de David, symbole de la religion juive et de l'État d'Israël, sur plusieurs bâtiments de la capitale française. Lire la suite ⮕