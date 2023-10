Quatre Palestiniens tués lors d'un raid israélien à Jénine en Cisjordanie

Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de l'armée israélienne dans l'immédiat. Selon l'agence officielle palestinienne Wafa, 'plus de 100 véhicules militaires et deux bulldozers' de l'armée israélienne ont participé à ce raid à Jénine et son camp de réfugiés, une place forte des groupes armés palestiniens et cible de fréquentes incursions militaires israéliennes.

Des drones de l'armée ont survolé Jénine pendant l'incursion alors qu'ont été déployés 'des snipers sur des bâtiments' autour du principal hôpital de Jénine, dont une partie du mur d'enceinte a été démoli par les bulldozers militaires, selon l'agence Wafa.

Guerre Israël-Gaza : cinq Palestiniens tués par l'armée israélienne en CisjordanieCinq Palestiniens ont été tués dimanche matin par des tirs de l'armée israélienne lors de plusieurs incursions... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : en Cisjordanie, des Palestiniens chassés de leurs villages dans l'ombre de la guerreEn une heure, un hameau de Cisjordanie occupée s'est complètement vidé de ses habitants. Ils sont partis à pied, avec... Lire la suite ⮕

En Cisjordanie, des Palestiniens chassés de leurs villages dans l'ombre de la guerre : 'Ils en profitent pendant que tout le monde regarde Gaza'En une heure, un hameau de Cisjordanie occupée s'est complètement vidé de ses habitants. Ils sont partis à pied, avec... Lire la suite ⮕

Gaza: Washington appelle Israël à faire la « distinction » entre le Hamas et les civils palestiniensSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Manifestations à Londres, Paris ou New York en soutien aux PalestiniensDes dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi en soutien aux Palestiniens à Londres, comme des milliers à Paris et à New York, tandis que la bande de Gaza a été de nouveau bombardée au 22e jour de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas, la plus meurtrière de l'histoire d'Israël. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : un Palestinien tué par un colon israélien en Cisjordanie, selon l'Autorité palestinienneUn Palestinien a été tué samedi par un colon israélien dans la région de Naplouse dans le nord de la Cisjordanie... Lire la suite ⮕