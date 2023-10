Quand Tubize-Braine B respecte le plan à la lettre, tout va mieux: «Cette victoire nous a

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix.

En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.P2B | Le milieu de terrain a été la clé dans plusieurs rencontres de cette 9e journée de championnat (+classement des buteurs)

Les Castors Braine sans pitié face à Lummen avant un match décisif contre Keltern en EuropeLes Castors de Braine ont totalement maîtrisé leur rencontre en déplacement du côté de Lummen. Lire la suite ⮕

Tubize-Braine remporte le derby face à Rebecq et termine la tranche sur une bonne note: «D’unC’était un derby attendu. Ce dernier n’a pas été grandiose. Il y avait tout de même du mieux offensivement chez les locaux par rapport aux dernières semaines malgré l’absence de deux piliers. Lire la suite ⮕

Belle réaction de la R1 du BC Cointe qui s’est imposée à BraineEn prenant la direction de Braine, les Grenouilles savaient que la rencontre qui les attendait ne serait pas simple. Lire la suite ⮕

My-Cars Charleroi, le BH Jumet, Nalinnes et les autres : quand nos équipes se mettent àDix buts pour le Boca Hermano Jumet (D1 ABFS) et treize buts pour le Nalinnes (Interprovincial C Union belge): on a vécu vendredi soir une soirée comme on les aime avec quelques autres belles victoires en prime pour nos équipes. Lire la suite ⮕

Vianney donne des nouvelles de Florent Pagny: «Il s’en sort quand même très bien»Le chanteur a profité de son passage sur RFM ce samedi 28 octobre pour parler de son ancien partenaire de «The Voice.» Lire la suite ⮕

Les 'cimetières natures' : quand la végétation se développe dans les cimetières de WallonieDepuis l’interdiction des produits phytosanitaires dans les cimetières bruxellois et wallons, c’est un retour à la... Lire la suite ⮕