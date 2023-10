– Quadruple lauréat en simple, Joachim Gérard vise un 5e Masters à Barcelone

Joachim Gérard va disputer à partir du lundi 30 octobre le Masters de tennis en fauteuil qui se jouera pour la première fois à Barcelone. Le Bruxellois, qui compte quatre titres en simple dans cette épreuve, le dernier en 2019 (les autres remontent à 2015, 2016 et 2018), jouera tant le simple que le double en Catalogne.

Il compte un titre en double au Masters en 2014 (avec le Français Stéphane Houdet). 'Mon objectif est évidemment de gagner et de revenir avec le trophée', admet-il. 'Mais bon, je ne suis pas le seul à vouloir la victoire et il y aura du répondant de l’autre côté du filet', pensant notamment au Japonais Tokito Oda, tenant du titre et actuel numéro 1 mondial. Huit joueurs en simple et huit paires en double joueront les titres.

